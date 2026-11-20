Для игровых, спален и бассейна - свои нормы

Приезжаем в детский сад № 137 города Минска, расположенный на ул. Каганца. Вместе с нами - врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска Арсений Пекун. Сегодня он будет нашим проводником в мир стандартов температуры и влажности в самых разных организациях.





Сняв верхнюю одежду, заходим в игровую комнату одной из старших групп. Дети, вернувшиеся с прогулки, погружены в игры. На нас не обращают внимания.









- В детских садах свои требования по температуре для каждого из помещений. Норма для игровых +19…+22°С, для спален +20…+22°С. Влажность везде должна быть в пределах 30-60 %. Если брать горячий цех, где готовят еду и работает только персонал, там температурные допуски, естественно, выше, но дети туда не заходят, - рассказывает Арсений Пекун.





"Testo 605" показывает, что температура в игровой +22°С при влажности в 34 %. Все в норме. Тихонько переходим в спальню, где после обеда будут отдыхать малыши. Перед нами ровные ряды аккуратно застеленных кроватей. Пока Арсений Пекун изучает показатели воздуха, беседуем с заведующей детским садом Еленой Бухарцевой.





- В течение дня мы внимательно следим за температурой во всех помещениях. В каждом есть термометр, - Елена Николаевна указывает на прибор, висящий на стене. - Кроме того, у нас разработаны графики кварцевания и проветривания. Второе помогает поддерживать нормальную температуру во всех комнатах.

Врач-гигиенист Арсений Пекун





Сквозное проветривание, по словам заведующей, устраивают, когда ребята уходят на прогулку. При этом все окна должны быть закрыты за 30 минут до их возвращения, чтобы помещение успело нагреться. Система отработана годами.





А вот в летнюю жару проветривание проводят ночью. За этим следит сторож. Ранним утром работники закрывают все окна в помещениях, чтобы они не успели набрать горячего воздуха. При этом кондиционеров в комнатах, где находятся дети, не ставят, только в пищеблоке. Первые воспитатели приходят на рабочие места в 7:00 и сразу же пишут в рабочий чат, какая температура в группах.





- Обращений по поводу температуры от родителей не поступает, - отмечает Елена Николаевна.





К концу тихого часа температура в спальне может подняться на градус, но это нормально. При нас столбик термометра показывает +22°С. Измеритель врача-гигиениста выдает тот же результат.





- Именно в этой группе, в данном помещении, температура и влажность соответствуют параметрам гигиенического норматива № 37. Следовательно, здесь организованы для детей оптимальные температура и влажность, - заключает Арсений Пекун.





В стенах детского сада работает бассейн. В чаше, расположенной в просторном помещении, ощутимо теплее, чем даже в спальне. Там плещутся несколько ребят. Рядом - руководитель физического воспитания.





- 25-минутные занятия в бассейне в основном носят оздоровительный характер, но детям очень нравятся, - поясняет Елена Бухарцева.





Не согласиться сложно: помещение наполнено радостными криками детворы. Врач-гигиенист кладет измеритель на надувной круг. По его словам, температура воздуха в таком помещении должна быть на уровне +31°С. Начинаем замер. Через несколько минут Арсений Пекун выносит вердикт:





- Параметры микроклимата полностью соответствуют гигиеническим нормативам по температуре и влажности.





Прощаемся с ребятами и покидаем дошкольное учреждение. Нарушений нет. Отправляя детей сюда на весь день, родители могут быть спокойны: мальчики и девочки проводят время в месте, где поддерживают правильный температурный режим. Но, возможно, нас привезли в какое-то образцово-показательное место?





- Все учреждения образования находятся на постоянном контроле, - подчеркивает Арсений Пекун. - Мы ежегодно проводим мониторинг, он затрагивает абсолютно все детские сады и школы. Конечно, не все здания на 100 % модернизированы, но везде выдерживают показатели микроклимата. Где-то добавляют больше батарей, в другом месте чаще проветривают.

Среди полок с продуктами

А мы едем в магазин крупной торговой сети. Арсений Пекун поясняет: контроль температур в таком объекте обязателен. Он необходим, чтобы обеспечить комфортные условия не только для покупателей, но и для продавцов.





- Наш организм устроен очень сложно и зависит от факторов, окружающих нас, в том числе от микроклимата, который мы сегодня замеряем. Важно, чтобы не было как перегрева, так и холодового удара, чтобы нам было хорошо везде, где бы мы ни находились: в детском саду, в супермаркете или на работе. Требования для всех этих точек примерно одинаковы, - рассказывает врач-гигиенист.





Основное отличие магазина от детского сада в том, что в первом обязательно используют кондиционеры и холодильники.





- Здесь установлены как лари с мороженым, так и холодильные витрины для фруктов, зелени, молочной, колбасной и другой продукции. Все они влияют на общую температуру в помещении. Но в сумме микроклимат должен соответствовать нормам, - поясняет Арсений Пекун.





Так, если в холодильнике с петрушкой +4°C, то рядом температура будет ниже, чем в остальных частях торгового зала.





- В детском саду вы видели, что градусники есть в каждом помещении. Эти приборы должны быть повсеместно и в магазине, - поясняет врач-гигиенист.





Среди полок с продуктами многочисленные посетители присматриваются к ценникам, складывают в корзины покупки. Наш спутник проходит к витрине с фруктами и овощами, установленной посреди торгового зала, кладет на ее деревянное ограждение измеритель.





Берем в руки пакет салата. На нем производитель указал срок хранения - 14 суток при температуре от +2 до +6°С. Заглядываем под крышку холодильной витрины: там несколько температурных датчиков, отображающих показатели с точностью до десятой доли градуса. К слову, они постоянно меняются, но находятся в рамках допустимых норм.





Пока мы беседуем, на экране "Testo 605" появляются значения: +21°С при влажности в 40 %. По словам врача-гигиениста, все в норме. К нам подходит заведующая магазином. Она рассказывает, что в повседневной работе здесь используют как термометры, установленные в оборудовании, так и "сухой" градусник. Она демонстрирует прибор, чем-то напоминающий электронную часть тонометра. На его дисплее те же показатели, что на измерителе Арсения Пекуна. По словам заведующей, с помощью этого устройства ежедневно замеряют показатели микроклимата в торговом объекте:

- Каждое утро два сотрудника производят замеры с помощью градусника. Я также контролирую их работу. Разбежка по температуре бывает, но она незначительная.





Контролировать показатели микроклимата помогают кондиционеры, за работой которых пристально следят. Летом устройства охлаждают воздух, в холодные месяцы - подогревают. Так, зимой температура в торговом зале должна быть в районе +22…+24°С, летом - не выше +28°С.

На результаты влияет и оборудование

Конечная точка нашего маршрута - офисное здание БЕЛТА в столице. Врач-гигиенист уверенно заходит к нам в редакцию, достает ставший привычным измеритель и кладет его на рабочий стол. Цифры на экране начинают меняться.





- В офисных зданиях мы не измеряем микроклимат в коридорах или санитарных комнатах, - поясняет эксперт. - Делаем это только там, где непосредственно работают люди. Если в здании 100 офисов, мы обходим все, замеряем температуру и влажность в каждом. Иногда на результаты влияет оборудование, которое установлено в помещении. Приборы или станки могут повышать температурный фон. Если хотя бы в одной из комнат температура не соответствует требуемым показателям от +20 до +24°С и влажности в 30-60 %, принимаем меры.





В нашем случае "Testo 605" показывает, что в редакции +24°С при влажности в 40 %. Это верхняя граница нормы, но все-таки норма.





- Когда показатели температуры или влажности на вашем рабочем месте или в детском саду, куда ходит ваш ребенок, не соответствуют требованиям, обращайтесь к руководству. Если не поможет - в Центр гигиены и эпидемиологии. Наши специалисты разберутся с ситуацией, - советует врач-гигиенист. - Все субъекты хозяйствования обязаны проходить измерение параметров микроклимата на рабочих местах.

Внутренний мониторинг и внешние проверки





Врач-гигиенист также утверждает, что в магазинах крупных торговых сетей нарушений по температуре и влажности тоже практически не встречается. Там все процессы налажены и поставлены на конвейер - предусмотрены как внутренний мониторинг, так и собственные проверки. Проблемы, скорее, характерны для мелких объектов, которые только-только открылись.





- Основное внимание в своей работе мы уделяем предупреждению нарушений, а не наложению штрафов, - подчеркивает эксперт. - Белорусское законодательство защищает бизнес и позволяет нам проводить мониторинг и выдавать рекомендации по устранению нарушений с гибкими сроками.





Арсений Пекун рассказывает, что чаще всего Центр гигиены и эпидемиологии проводит выборочные надзорные мероприятия или работает по обращениям граждан. На них реагируют в обязательном порядке. Так, этим жарким летом было несколько жалоб на температуру в пунктах выдачи маркетплейсов.





Кроме того, раз в год центр проводит социально-гигиенический мониторинг: врачи-гигиенисты посещают различные объекты, изучая температуру и влажность воздуха. В детских садах, кроме этого, проверяют качество воды, игрушек и постельного белья, на котором спят малыши.





- Мероприятие, в котором вы участвовали, называется обследование. Результаты проведенных измерений будут использованы для аналитической работы. Сегодня мы посетили несколько объектов. Отмечу, что на данный момент везде соблюдаются нормы законодательства. Везде созданы безопасные и оптимальные условия, но это не значит, что нужно терять бдительность или прекращать проверки, - подчеркивает Арсений Пекун.





| Алексей Горбунов, газета "7 дней".

| Фото Ярослава Зарецкого.





Отвели малыша в детский сад и опасаетесь, что он там будет мерзнуть? Не устраивает температура на рабочем месте? Пришли зимой в магазин, но будто в тропики попали? Проект "Проверено!" разобрался, какие температура и влажность должны быть в учреждениях. И на самом ли деле во всех помещениях, где находятся дети и покупатели, следят за микроклиматом?Арсений Пекун достает прибор, напоминающий черный пластиковый гриб. Это комбинированный измеритель "Testo 605". Его ножка называется щупом - там расположены датчики, замеряющие показатели окружающего воздуха. Сверху - дисплей, на который выводятся показатели температуры и относительной влажности. Врач-гигиенист кладет прибор на шкаф с игрушками.Арсений Пекун объясняет, что для изучения условий хранения продукции используются другие методы. В частности, проверяющие берут с витрины ту же петрушку, смотрят на условия, при которых она должна храниться, и сроки хранения, потом сравнивают с показателями термометров, встроенных в холодильник.- В детских садах нарушений не бывает - там все в норме. За дошкольными учреждениями установлен очень строгий контроль, - подчеркивает Арсений Пекун.