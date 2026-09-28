Номерной фонд белорусских санаториев планируют увеличить на 30% 





Национальное агентство по туризму Беларуси при содействии Республиканского союза туристической индустрии и российской Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья выступило организатором международной практической конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма, которая состоялась в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Программа конференции сфокусирована на обсуждении стратегических направлений развития санаторно-курортной отрасли обеих стран. В центре внимания - вопросы эффективного менеджмента, внедрения передовых медицинских технологий, маркетинга, продаж и цифрового продвижения оздоровительных услуг.-0-





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28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Номерной фонд белорусских санаториев планируют увеличить. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Национального агентства по туризму Денис Бежок, передает корреспондент БЕЛТА."В планах увеличить номерной фонд на 30%, ведь у санаториев потенциал огромный. Санатории у нас есть от 200-300 номеров до 500-600 в одном предприятии. И мы говорим, что если загрузка идет около 100%, значит, его дозагрузить еще элементарно", - сказал Денис Бежок.По его словам, в инвестициях в белорусские санатории может поучаствовать и российский бизнес. "Мы больше рассматриваем варианты полноценных инвестиционных лотов. У нас есть ряд земельных участков, где предполагается строительство новых объектов. Там мы ищем инвестора, и уже есть ряд наработок и проработок, и договоренности на перспективу", - отметил заместитель директора. Он уточнил, что таких участков больше 10, в частности в Могилевской и Витебской областях, в том числе на Браславских озерах.