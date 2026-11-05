Ноябрь включил зимний режим: в Беларуси ожидаются морозы до -7°С

В пятницу, 6 ноября, преимущественно по восточной половине страны ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - плюс 2-8 градусов.
В субботу, 7 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2 градусов, днем - 1-7 градусов тепла.
В воскресенье, 8 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны ожидаются небольшие осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром местами возможны туман и слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, днем - 2-8 градусов выше нуля.
В понедельник, 9 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, при прояснениях - до минус 7 градусов, днем - от 0 до плюс 7 градусов.
Во вторник, 10 ноября, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, местами - до минус 7 градусов, днем - от нуля до плюс 6 градусов.
В среду, 11 ноября, в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, местами - до минус 6 градусов, днем - от нуля до плюс 6 градусов.-0-
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