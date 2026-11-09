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Общество
09 ноября 2026, 11:54
Ночной мороз и дождливый вечер. Какой будет погода 10 ноября
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 10 ноября будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по западу ожидаются осадки, в основном дождь. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. В ночные и утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с.
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