Ночной мороз и дождливый вечер. Какой будет погода 10 ноября

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 10 ноября будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по западу ожидаются осадки, в основном дождь. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. В ночные и утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с.Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по западу - минус 4-7. Днем будет 2-7 градусов тепла.