Ночная прохлада и дневная жара: какой погоды ждать белорусам 17 сентября

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 17 сентября ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, местами по юго-востоку - плюс 6-8. Днем будет от плюс 15 градусов по северо-западу до плюс 26 градусов по юго-востоку.