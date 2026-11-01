Ночью туман и слабый гололед. Какую погоду обещают синоптики 2 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси этой ночью в отдельных районах будут фиксироваться туман и слабый гололед. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс шести, днем - от четырех до десяти градусов тепла.-0-
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