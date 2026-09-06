Ночью 7 сентября температура может понизиться до +5°С

Температура воздуха минимальная ночью плюс 5-11 градусов, максимальная днем - плюс 16-22.





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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди 7 сентября в Беларуси не прогнозируются, а температура воздуха ночью может опуститься до 5 градусов. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В ближайшие сутки в Беларуси будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается небольшая, днем переменная облачность.В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер западный, северо-западный - ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, по востоку порывы до 14 м/с.