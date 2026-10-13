Ночь принесет заморозки, день - тепло. Чего еще ждать от погоды 14 октября в Беларуси?

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ночью ожидается переменная облачность, днем - облачно с прояснениями. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преимущественно без осадков, лишь днем по западной части пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем южный 3-8 м/с. В среду будет преимущественно без осадков, лишь днем по западной части пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем южный 3-8 м/с.





Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов местами, а по Брестской, Минской и Могилевской областям во многих районах будут заморозки от нуля до минус 2. Температура воздуха днем составит 9-15 градусов тепла.





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