Нюрнбергский трибунал 80 лет назад заложил правовой фундамент послевоенного мира - эксперт

- "Можно ли это забыть?" Мельников о масштабах геноцида и влиянии Нюрнбергского трибунала на современный мир
В Беларуси и России приняты нормативные правовые акты о признании геноцида белорусского и советского народов. "Прокуратуры и следственные органы двух стран в тесном взаимодействии ведут масштабную и кропотливую работу по установлению новых фактов преступлений нацистов и их пособников. В июне этого года в Бресте на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России было принято заявление о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Парламентское собрание официально признало злодеяния нацистов и их пособников в отношении населения Советского Союза геноцидом советского народа, основываясь на положениях приговора Нюрнбергского трибунала. Парламентарии наших стран призвали Организацию Объединенных Наций, межпарламентские организации и коллег-парламентариев присоединиться к этому заявлению. Сохранение и защита исторической памяти, противодействие фальсификации истории - одно из основных направлений деятельности парламентариев в гуманитарной и идеологической сферах", - сказал Михаил Мирончик.
Он также напомнил, что для повышения эффективности этой работы по инициативе президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина создана Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти. "Депутаты Парламентского собрания продолжают активную работу в этом направлении. Она требует от нас времени и усилий. Мы не можем позволить себе сбавить темп, ведь завтра нашим детям и внукам могут предложить другую историю - без Нюрнберга, без освободителей, без правды. И тогда под угрозой окажется не только память, но и наше будущее. Наш общий долг - не допустить этого", - подчеркнул заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию.-0-