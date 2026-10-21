Нюрнбергский трибунал 80 лет назад заложил правовой фундамент послевоенного мира - эксперт

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 80 лет назад Нюрнбергский трибунал заложил правовой фундамент послевоенного мира, а принцип неотвратимости наказания стал одним из краеугольных камней международного гуманитарного права. Об этом заявил заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член Комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти, депутат Палаты представителей Национального собрания Михаил Мирончик во время видеомоста Минск-Москва к 80-летию завершения Нюрнбергского процесса, передает корреспондент БЕЛТА.Михаил Мирончик подчеркнул, что сегодня, к сожалению, предпринимаются системные попытки пересмотреть основополагающие принципы Нюрнберга. "В целом ряде стран чествуют пособников нацизма, сносят памятники героям-освободителям, переписывают школьные и университетские учебники. Это не разные взгляды на историю - это целенаправленный демонтаж правовой и моральной системы, заложенной в Нюрнберге после победы над нацизмом во Второй мировой войне. Наш общий долг - не допустить предания нашей памяти забвению и разрушения нашего ментального кода", - отметил он.В Беларуси и России приняты нормативные правовые акты о признании геноцида белорусского и советского народов. "Прокуратуры и следственные органы двух стран в тесном взаимодействии ведут масштабную и кропотливую работу по установлению новых фактов преступлений нацистов и их пособников. В июне этого года в Бресте на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России было принято заявление о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Парламентское собрание официально признало злодеяния нацистов и их пособников в отношении населения Советского Союза геноцидом советского народа, основываясь на положениях приговора Нюрнбергского трибунала. Парламентарии наших стран призвали Организацию Объединенных Наций, межпарламентские организации и коллег-парламентариев присоединиться к этому заявлению. Сохранение и защита исторической памяти, противодействие фальсификации истории - одно из основных направлений деятельности парламентариев в гуманитарной и идеологической сферах", - сказал Михаил Мирончик.Он также напомнил, что для повышения эффективности этой работы по инициативе президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина создана Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти. "Депутаты Парламентского собрания продолжают активную работу в этом направлении. Она требует от нас времени и усилий. Мы не можем позволить себе сбавить темп, ведь завтра нашим детям и внукам могут предложить другую историю - без Нюрнберга, без освободителей, без правды. И тогда под угрозой окажется не только память, но и наше будущее. Наш общий долг - не допустить этого", - подчеркнул заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию.-0-