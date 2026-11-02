Нюансы привлечения к работе в выходные и праздничные дни разъяснили в Минтруда

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об особенностях регулирования труда в выходные и праздничные дни рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



Привлечение к труду в выходной оформляется приказом (распоряжением) нанимателя. Там должны быть прописаны условия компенсации. За каждый час работы в праздничные и выходные полагается доплата. При сдельной оплате труда - не ниже сдельных расценок. Если повременная - не ниже часовых тарифных ставок (окладов). За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета восьмичасового рабочего дня (один день отдыха за восемь часов работы в сверхурочное время). Если работа в государственные праздники и праздничные дни выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, работнику по его желанию помимо доплаты предоставляется другой неоплачиваемый день отдыха. При этом законодательством установлено, что можно быть занятым суммарно за весь календарный год не более 12 выходных дней.



Переносы рабочего времени устанавливаются правительством. Они являются обязательными, но распространяются только на занятых в пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу-воскресенье. Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять установленный перенос рабочих дней в ином порядке. При этом работник не вправе отказаться от переноса рабочего дня. Если перенесенный день у конкретного работника не мог быть рабочим из-за отпуска или больничного, то и отрабатывать его в субботу не нужно.-0-