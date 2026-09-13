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Нюансы подтверждения категории М1 транспортного средства при уплате утильсбора пояснили специалисты

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
13 сентября 2026, 20:52

Нюансы подтверждения категории М1 транспортного средства при уплате утильсбора пояснили специалисты

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нюансы подтверждения категории М1 транспортного средства при уплате утильсбора разъяснила в эфире телеканала СТВ начальник отдела таможенного поста "Минск-логистический" Ольга Ярошевич, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время должностными лицами таможенных органов при рассмотрении документов, представленных для подтверждения категории транспортного средства при уплате утилизационного сбора, в первую очередь используется информация, имеющаяся в технических паспортах. Если эти документы составлены на иностранном языке (китайском, корейском), то для возможности их рассмотрения требуется предоставить их перевод. Как правило, такой информации бывает достаточно для отнесения транспортного средства к категории М1", - сказала Ольга Ярошевич.

"Если по своим конструктивным особенностям транспортное средство может быть отнесено как к (категории. - Прим. БЕЛТА) М1, так и к N1, либо в технических паспортах вообще отсутствует какая-либо информация о категории транспортного средства, либо о типе кузова, то в таких ситуациях должностным лицом может быть затребована дополнительная информация, дополнительные документы, поименованные в постановлении Государственного таможенного комитета №16. За исключением ситуаций, когда по типу кузова автомобиль однозначно идентифицируется как М1. Например, седан, хетчбэк, купе", - добавила начальник отдела таможенного поста "Минск-логистический".-0-
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