Нюансы подтверждения категории М1 транспортного средства при уплате утильсбора пояснили специалисты





"В настоящее время должностными лицами таможенных органов при рассмотрении документов, представленных для подтверждения категории транспортного средства при уплате утилизационного сбора, в первую очередь используется информация, имеющаяся в технических паспортах. Если эти документы составлены на иностранном языке (китайском, корейском), то для возможности их рассмотрения требуется предоставить их перевод. Как правило, такой информации бывает достаточно для отнесения транспортного средства к категории М1", - сказала Ольга Ярошевич.





"Если по своим конструктивным особенностям транспортное средство может быть отнесено как к (категории. - Прим. БЕЛТА) М1, так и к N1, либо в технических паспортах вообще отсутствует какая-либо информация о категории транспортного средства, либо о типе кузова, то в таких ситуациях должностным лицом может быть затребована дополнительная информация, дополнительные документы, поименованные в постановлении Государственного таможенного комитета №16. За исключением ситуаций, когда по типу кузова автомобиль однозначно идентифицируется как М1. Например, седан, хетчбэк, купе", - добавила начальник отдела таможенного поста "Минск-логистический".-0-