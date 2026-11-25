Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.





Фото Виталия Пивоварчика

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие приоритетные задачи стоят перед ведомством по развитию тепличных хозяйств, чтобы снизить зависимость от импорта "борщевого набора" и свежих овощей в межсезонье и где построят новые тепличные комплексы, рассказал в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик.Важность развития направления тепличных хозяйств подтверждается тем, что в этом году огурец с томатом уже включили в систему госзаказа на межсезонье, обратил внимание Николай Лешик. Он заявил, что стратегия в первую очередь направлена на обеспечение необходимых объемов производства. Уже сейчас по среднеплодным сортам огурца существует возможность обеспечивать объемы, соответствующие статистической потребности. По томатам в ближайшие два года с учетом строительства новых тепличных объектов для крупноплодных (коммерческих) сортов страна также достигнет нужных показателей производства и сможет полностью обеспечить товаропроводящие сети для реализации продукции, уверен начальник главного управления растениеводства.Дальнейший этап в развитии тепличного хозяйства - уход в нишевые и брендовые сегменты. "Это короткоплодный огурец, кистевые, вишневидные и цветные томаты. Одновременно идет развитие производства зелени: ежегодно наблюдается тенденция к увеличению как объемов, так и видового ассортимента. Наращиваются объемы салатов, пряных трав и живых растений для потребления", - пояснил Николай Лешик. Хотя выращивание цветов в теплицах и не относится напрямую к продовольственной безопасности, эта продукция также пользуется спросом у населения и планируется дальнейшее создание производств по их выращиванию.Отвечая на вопрос о количестве новых тепличных комплексов, начальник главного управления растениеводства привел конкретные примеры. "Активно ведется строительство в агрокомбинате "Ждановичи" тепличного комплекса на 14 га: 7 га уже работают, а по остальным 7 га активно ведутся работы, запуск которых ожидается в ближайшее время. В работе строительство 2,8 га в ОАО "Дорорс". Планируется к январю приступить к заселению теплиц рассадой, чтобы уже к концу марта получить свежую продукцию", - поделился планами он.Также в активной стадии работа по Светлогорскому ЦКК в Гомельской области: практически завершается строительство нового тепличного комбината площадью 6 га, который заменит старые небольшие теплицы. Кроме того, в ближайших планах - строительство 6 га теплиц на Минской овощной фабрике, что направлено прежде всего на наращивание объемов производства томатов. Параллельно изучаются технологии усовершенствования выращивания перца и баклажанов в межсезонный период. Поскольку эти технологии схожи с томатными, часть секций в существующих теплицах предполагается отвести под выращивание баклажанов и перца.-0-