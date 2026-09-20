Независимое, беспристрастное, объективное. Как представители Беларуси наблюдают за выборами в России

Мониторинг осуществляют члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, белорусские дипломаты, представители ЦИК Беларуси. Они приглашены как на двусторонней основе, так и в составе миссий наблюдения от СНГ, ШОС, ОДКБ.





Представитель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Виктор Николайкин является координатором делегации Парламентского собрания Союза Беларуси и России в составе миссии наблюдателей СНГ. Он рассказал, что уже сегодня посетил порядка 10 избирательных участков, а до этого работал в Московской области. "Наша основная миссия - независимое, беспристрастное, объективное наблюдение, - подчеркнул он. - Мы наблюдаем за соответствием выборов в Государственную думу Конституции Российской Федерации и избирательному праву".

Парламентарий отметил, что избиратели приходят на участки с хорошим настроением. При этом он добавил, что у граждан в ряде регионов есть выбор: лично прийти на участок или проголосовать дистанционно. Парламентарий отметил, что избиратели приходят на участки с хорошим настроением. При этом он добавил, что у граждан в ряде регионов есть выбор: лично прийти на участок или проголосовать дистанционно.





Виктор Николайкин также обратил внимание на расширение прав граждан в Союзном государстве: граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, получили возможность принимать участие в выборах местных органов власти. "Мы в Парламентском собрании были инициаторами этого", - констатировал он.

В миссию наблюдателей от СНГ также входит советник-посланник посольства Беларуси в России Дарья Шманай, которая указала на важность того, чтобы выборы прошли в штатном режиме. "Мы видим, что избиратели достаточно спокойно, активно приходят на участки, - сказала она. - Мы как представители Республики Беларусь в Российской Федерации, как дипломатический корпус, безусловно, будем работать с любым составом Государственной думы. Спокойная обстановка на участках, активность избирателей - все это говорит о том, что люди поддерживают политический курс страны". В миссию наблюдателей от СНГ также входит советник-посланник посольства Беларуси в России Дарья Шманай, которая указала на важность того, чтобы выборы прошли в штатном режиме. "Мы видим, что избиратели достаточно спокойно, активно приходят на участки, - сказала она. - Мы как представители Республики Беларусь в Российской Федерации, как дипломатический корпус, безусловно, будем работать с любым составом Государственной думы. Спокойная обстановка на участках, активность избирателей - все это говорит о том, что люди поддерживают политический курс страны".





Советник-посланник посольства Беларуси в России Ирина Акулович, входящая в миссию наблюдения от СНГ, подчеркнула: "Мы не имеем права вмешиваться в выборы. Я просто хочу напомнить выборы, которые были в Беларуси в 2020 году, и как вели себя западные дипломаты, которые были на тот момент аккредитованы у нас: это были люди, которые не наблюдали за выборами, а активно в них вмешивались. Так вот, естественно, Беларусь никогда не вела себя таким образом".-0-





Фото БЕЛТА, Посольства Беларуси в России

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители Беларуси активно участвуют в наблюдении за ходом парламентских выборов в России, передает корреспондент БЕЛТА.