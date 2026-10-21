Невролог рассказала, что делать в начале приступа мигрени

Как можно помочь себе в первые минуты головной боли и зачем вести дневник мигрени, в проекте БЕЛТА "В теме. Здоровье" рассказала врач-невролог Оксана Хорликова.

- Что пациент может сделать в первые минуты головных болей, чтобы как-то облегчить симптомы? Что поможет лучше всего?





- При мигрени важно поймать так называемое терапевтическое окно. Это первые 20-40 минут от начальных проявлений головной боли. В такой ситуации, конечно же, стоит незамедлительно принять НПВС (нестероидное противовоспалительное средство), создать себе условия для пребывания при этой головной боли: затемненная, тихая, хорошо проветриваемая комната, можно прилечь, сделать компресс, чтобы расслабиться и снять напряжение мышц. В идеале, конечно, мы говорим про сон. Это естественный вариант нормализации состояния.





- Многие ведут дневник мигрени. Какие данные туда фиксировать?





- На самом деле ведение дневника головной боли - золотой стандарт. Благодаря новым приложениям у нас есть возможность это делать очень быстро и качественно. В дневнике фиксируем дату, время начала и окончания приступа головной боли, ее локализацию, характеристики (пульсирующая, бьет ли в одну точку, задействованы ли глаза или лоб). Эти данные в последующем помогут при выборе варианта терапии. Также отмечаем, был ли какой-то триггер, то есть что запустило головную боль, и работоспособность медикаментов. В идеале отмечаем эффективность терапии, когда в течение двух часов после приема таблетки головная боль проходит или снижается ее интенсивность.



