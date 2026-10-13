Невролог назвала "красные флаги" при головной боли

Невролог Оксана Хорликова в проекте БЕЛТА "В теме. Здоровье" объяснила, какие виды головной боли существуют, как проходит диагностика и на какие "красные флаги" важно обратить внимание.

- Головными болями страдают 40% жителей планеты. Это достаточно много. Какие виды головных болей бывают?





- В медицине головную боль называют цефалгией. Мы выделяем первичную головную боль, когда она является заболеванием. Сюда же относятся мигрень, головная боль напряженного типа, мучительные кластерные головные боли. Вторая группа головных болей - вторичные, то есть симптоматические головные боли как маркер другого заболевания. Это может быть проявлением артериальной гипертензии, гипертонического криза, артериовенозной мальформации, синуситов, отитов. Отдельный вид головной боли - лекарственно-индуцированная головная боль, которая развивается при злоупотреблении препаратами.





- Когда все же обращаться к врачу? На какие признаки стоит обратить внимание и при какой боли?





- В принципе к врачу нужно обращаться, когда что-то беспокоит. Но при головной боли есть понятие "красных флагов", когда необходимо срочно записаться к доктору либо даже вызвать скорую помощь. Например, громоподобная головная боль: внезапно, в течение буквально пары секунд развивается максимально интенсивная, на 10 из 10 баллов, головная боль. Это может быть признаком такого страшного заболевания, как субарахноидальное кровоизлияние. Также стоит обратиться к врачу при внезапном появлении головных болей в возрасте, допустим, 50 лет, если ранее они не беспокоили. Особое внимание - головной боли вместе с неврологическим дефицитом, когда есть онемение, двоение в глазах, асимметрия лица, нарушение речи. Это могут быть признаки инсульта, допустим. А когда помимо головной боли повышается температура, появляются какие-то менингеальные знаки, в первую очередь надо исключить менингит.





- Как проходит диагностика?





- Если мы говорим только про головную боль, то процентов 90 - это правильно собранный анамнез. Мы общаемся с пациентом, выявляем основные жалобы - и у нас уже вырисовывается диагноз. Помимо сбора анамнеза, мы, естественно, проводим неврологический осмотр: проверяем рефлексы, смотрим черепные нервы, можем посмотреть глазное дно. Также можем предложить пациенту вести дневник головных болей. И если пациент правильно его заполняет, то достаточно наблюдения на протяжении одного-двух месяцев, чтобы определиться как с диагнозом, так и с последующей терапией.





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