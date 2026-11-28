Его рабочий день не всегда укладывается в привычный график: служебные задачи могут потребовать внимания и поздно вечером, и в выходной. Старший лейтенант милиции Артем Дворецкий занимается противодействием киберпреступности - раскрывает мошеннические схемы, устанавливает причастных к хищению данных и помогает предупреждать обман граждан. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с молодым офицером о том, почему он выбрал службу в милиции, с какими преступлениями сталкивается и как близкие помогают справляться с напряженным графиком. За служебными буднями Артема стоит и личная история: школьная любовь, предложение руки и сердца в день выпуска из Академии МВД и семейная жизнь, в которой поддержка друг друга стала важной частью общего пути.





От школьной парты до службы





Выбор профессии для Артема во многом определил семейный пример. Его родной дядя и супруга дяди служили в органах внутренних дел. Наблюдая за ними, он видел в милицейской службе возможность защищать людей и обеспечивать порядок.





Поступление в Академию МВД стало осознанным шагом, хотя привыкнуть к новому укладу удалось не сразу. "В первый месяц было непросто адаптироваться. После школьной парты сразу попадаешь в казарму, меняется вся обстановка, появляются новые требования. Но спустя некоторое время привыкаешь ко всем трудностям службы", - вспоминает Артем.

Четыре года в академии дали ему не только профессиональные знания, но и опыт жизни в коллективе, ответственность и товарищей, с которыми он продолжает общаться после выпуска. На третьем курсе молодой человек углубленно занялся дисциплинами, связанными с противодействием киберугрозам. Для этого необходимо было пройти отбор по среднему баллу. Дополнительные знания курсанты получили в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Четыре года в академии дали ему не только профессиональные знания, но и опыт жизни в коллективе, ответственность и товарищей, с которыми он продолжает общаться после выпуска. На третьем курсе молодой человек углубленно занялся дисциплинами, связанными с противодействием киберугрозам. Для этого необходимо было пройти отбор по среднему баллу. Дополнительные знания курсанты получили в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.





Начало службы Артем помнит до сих пор. 28 июля 2025 года в Минской городской ратуше состоялась торжественная церемония вручения молодым сотрудникам служебных удостоверений и табельного оружия. "Это был знаменательный день. Все проходило в торжественной обстановке", - вспоминает старший лейтенант милиции.





Мошенники меняют схемы - милиция учится им противостоять





Сегодня в работе подразделения по противодействию киберпреступности значительное место занимают дела о мошенничестве. Злоумышленники звонят гражданам от имени банков, обещают легкий заработок в интернете, предлагают сомнительные операции с криптовалютой. Схемы меняются, поэтому сотрудникам необходимо постоянно следить за новыми способами обмана.

Артем обращает внимание: одна из главных причин, по которым люди становятся жертвами аферистов, - недостаточная осведомленность о правилах цифровой безопасности. "Когда человек не понимает основных принципов безопасности, не знает, как действуют мошенники, это может привести к совершению преступления в отношении него", - объясняет офицер. Артем обращает внимание: одна из главных причин, по которым люди становятся жертвами аферистов, - недостаточная осведомленность о правилах цифровой безопасности. "Когда человек не понимает основных принципов безопасности, не знает, как действуют мошенники, это может привести к совершению преступления в отношении него", - объясняет офицер.





Поэтому сотрудники не только раскрывают уже совершенные преступления, но и проводят профилактическую работу: встречаются со школьниками, трудовыми коллективами, пожилыми гражданами, рассказывают о распространенных схемах и объясняют, как защитить личные данные и деньги.





Сама служба не ограничивается стандартным рабочим расписанием. "Служба не ограничивается временными рамками с девяти до шести. Мы на связи 24/7 и всегда готовы оказать помощь гражданам", - говорит Артем.





Особенно тяжело, признается он, видеть, как люди переводят мошенникам последние сбережения. А наибольшее удовлетворение приносит результат расследования - когда удается установить причастного и добиться восстановления справедливости. "Самое приятное - когда фигурант установлен. Ты понимаешь, что принес пользу обществу, смог добиться результата и восстановить справедливость. Есть и личное удовлетворение: ты справился, ты смог, ты это сделал", - делится офицер.

В служебной практике Артема был случай, когда сотрудники выявили незаконную продажу клиентских данных крупной транспортной компании. Представитель организации обратился в Московское РУВД после того, как в служебных базах, содержащих конфиденциальную информацию клиентов, заметили подозрительную активность. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий совместно с коллегами мы установили, что к утечке данных причастен 21-летний сотрудник службы поддержки, который имел полный доступ к базам данных", - рассказывает Артем. В служебной практике Артема был случай, когда сотрудники выявили незаконную продажу клиентских данных крупной транспортной компании. Представитель организации обратился в Московское РУВД после того, как в служебных базах, содержащих конфиденциальную информацию клиентов, заметили подозрительную активность. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий совместно с коллегами мы установили, что к утечке данных причастен 21-летний сотрудник службы поддержки, который имел полный доступ к базам данных", - рассказывает Артем.





По его словам, молодой человек разместил информацию о месте работы на одном из интернет-форумов. После этого с ним связался незнакомец и предложил продать клиентские данные. Сотрудник согласился и получил около 2 тыс. рублей на криптокошелек. По факту неправомерного завладения компьютерной информацией возбуждено уголовное дело.

"Я увидела в нем настоящего мужчину"





За профессиональным выбором и напряженными служебными буднями есть другая история - семейная. Артем и Дарья познакомились в одиннадцатом классе. Они учились в разных классах, а сблизила их случайная встреча на школьном празднике.





Со временем отношения переросли в крепкий союз. Особенным для пары стал день выпуска из Академии МВД: завершение важного этапа в жизни Артема совпало с началом нового - семейного. Именно тогда он сделал Дарье предложение руки и сердца.

Дарья понимает специфику службы супруга: его работа связана с ответственностью, непредсказуемым графиком и необходимостью оставаться на связи в любое время. Поэтому поддержка и понимание в семье для них особенно важны. Дарья понимает специфику службы супруга: его работа связана с ответственностью, непредсказуемым графиком и необходимостью оставаться на связи в любое время. Поэтому поддержка и понимание в семье для них особенно важны.





Она ждет Артема дома, поддерживает его и разделяет понимание того, насколько значима его работа для людей, которые столкнулись с киберпреступниками.





Так в жизни молодого офицера сочетаются две важные составляющие: служба, требующая постоянной готовности учиться и действовать, и семья, где его всегда ждут и поддерживают.-0-



Фото пресс-службы Московского РУВД г. Минска