"Нет времени смотреть в гаджеты и скучать". Эксперты о том, почему для отдыха ребенка стоит выбирать лагерь

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы безопасности, организации досуга и адаптации детей в загородных лагерях всегда в центре внимания родителей, однако любые опасения беспочвенны - система оздоровления работает в плановом режиме. Об этом журналистам рассказали участники пресс-конференции "Лето для каждого: итоги оздоровительной кампании для детей и подростков", передает корреспондент БЕЛТА.Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай подчеркнул, что безопасность в детских лагерях обеспечивается на системном государственном уровне."Законодательство в сфере обеспечения безопасности и подготовки лагерей планомерно совершенствовалось. Действует постановление правительства "О порядке подтверждения готовности лагерей к работе в период каникул", согласно которому подготовка лагерей начинается не в оперативном режиме накануне смены, а за два месяца до старта. Комплексные комиссии всех служб и ведомств выезжают на объекты, дают рекомендации, у организаторов есть время в плановом порядке устранить все замечания. Сегодня программа воспитания индивидуальна и содержательна в каждом лагере. А главный показатель качества - это то, что дети возвращаются в лагеря по два-три раза, а позже вырастают и приходят туда работать. Опасаться отправлять ребенка в лагерь сегодня абсолютно не стоит", - отметил заместитель директора.О высоком спросе на путевки и насыщенной программе воспитательных мероприятий рассказала методист центра идеологической и воспитательной работы Академии национального образования Маргарита Суховенко: "Спрос на путевки колоссальный: дети уже в апреле знают, куда именно они хотят поехать. Плотность воспитательных, патриотических и культурных мероприятий в этом году была настолько высокой, что у ребят просто не оставалось времени смотреть в гаджеты или скучать. Они получили заряд бодрости и невероятных впечатлений. Начался учебный год, но в школах дети до сих пор с восторгом рассказывают одноклассникам о лагерной жизни и переносят этот опыт в мероприятия шестого школьного дня".По словам старшего инспектора по особым поручениям отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Романа Бардеева, милиция проверяла вопросы безопасности во всех лагерях страны - грубых нарушений выявлено не было, лето прошло безопасно."Пребывание детей на природе организовано на самом высоком уровне. Да, поначалу некоторых ребят может останавливать ограничение по использованию гаджетов, но потом, попробовав, они захотят возвращаться в лагеря сразу на несколько смен. Поэтому не стоит бояться отправлять детей в лагеря - там действительно здорово, безопасно и интересно", - подытожил представитель ведомства.-0-