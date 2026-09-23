"Нет ни формулы, ни понимания". Политический эксперт о зарождении нового миропорядка

Вместе с тем, как отметил эксперт, зарождается и что-то новое. "Однако оно еще не приобрело способности к упорядочиванию тех процессов, которые мы видим. Грубо говоря, новый порядок, скорее всего, уже практически пришел, но у нас нет ни словаря, ни формулы, ни способов понимания, нет его концептуализации", - обозначил преподаватель кафедры политической теории.
"Сейчас происходит большое количество событий, и они уже являются индикативными, показывают характер нового миропорядка. Но мы все еще живем в старой схеме, потому что не можем объяснить или выстроить систему из того, что уже произошло", - резюмировал он.-0-