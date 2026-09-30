Нерафинированное для салатов, рафинированное для жарки. О достоинствах рапсового масла рассказала диетолог

"В рапсовом масле большое количество омега-3 - 10%. Содержание в нем жирной кислоты омега-6 очень сбалансировано по отношению к омега-3. Есть в рапсовом масле и омега-9 (олеиновая кислота), которая препятствует откладыванию плохого холестерина и развитию атеросклероза, повышает хороший холестерин. При этом в рапсовом масле всего 7% насыщенных кислот. И поэтому мы можем его назвать даже диетическим", - подчеркнула диетолог.
Отвечая на вопрос, можно ли на этом масле жарить, Светлана Кашицкая отметила: "Рапсовое масло обладает термостабильностью, у него очень высокая температура дымления - 203-230 градусов. Поэтому вы не чувствуете запаха, не видите дымления. А это говорит о том, что во время жарки не образуются канцерогены".
Диетолог рекомендовала использовать рапсовое нерафинированное масло для салатов и заправок. "У него просто шикарный ореховый вкус", - аргументировала она.-0-