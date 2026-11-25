- Вы активно ведете социальные сети, у вас много подписчиков. С какими стереотипами вы сталкиваетесь?





- Недавно публиковала ответы на вопросы про грудное вскармливание. Я сказала, что маме, кормящей грудью, можно все. Но есть люди, которые говорят: "А я вот ела клубнику, у ребенка теперь аллергия. Не все можно". Мы помним о том, что все дети разные. А грудное молоко не образуется из желудочного сока - его компоненты синтезируются из крови. В целом мама может есть все в разумных количествах, контролируя реакцию ребенка. Если суши, понятно, что это не 10 кг. Съела шесть штучек - посмотрела на реакцию. Многие спрашивают: "Кормящей маме - сырую рыбу?" Вполне себе, если это не рыба, насыщенная ртутью. В ограниченных, разумных количествах все можно.





Стереотип по поводу вакцинации, конечно, тоже очень большой. Но человечество недаром пришло к этому: прививки важны, они помогают выработать иммунитет и действительно защищают.





- Совсем недавно у вас появился блог на портале VIDEOBEL. Расскажите, какого контента ждать зрителям?





- Образовательного. Буду отвечать на популярные вопросы: что такое шкала Апгар, как правильно купать ребенка, как правильно его носить, что он хочет, как подружиться с этим маленьким человеком?





Кормящая мама может есть все в разумных пределах, контролируя реакцию ребенка. Об этом в интервью проекту БЕЛТА "В теме. Здоровье" рассказала врач-неонатолог Александра Борисенко.