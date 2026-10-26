Неонатолог объяснила, что на самом деле показывает шкала Апгар

- Что делает неонатолог в первые минуты после рождения ребенка?





- В первые минуты после рождения ребенка, если все хорошо, его кладут на живот к маме. В этот момент я окидываю новорожденного взглядом: как он розовеет, в тонусе ли он, кричит ли он, стараюсь посчитать пальчики, посмотреть, чтобы внешне все было хорошо. Говорим пол ребенка. Малыш лежит у мамы на животе, пока пульсирует пуповина. Затем пуповина отсекается, и ребенка переносят на соседний столик, где уже происходит первичный осмотр новорожденного.





- О чем говорит шкала Апгар?





- Шкала Апгар - это система быстрой оценки для врачей. Она говорит о том, как ребенок в первые минуты адаптируется к внеутробной жизни, то есть как хорошо начали функционировать его системы. По сути, это шкала быстрого реагирования, такой экспресс-тест, как в моменте у ребенка дела: все хорошо или не все хорошо?





Раньше, до того, как была разработана шкала Апгар, врачи не понимали, в какой момент ребенку нужна помощь, то есть ребенок кричит - хорошо. Но он может кричать, а при этом быть синим или у него может не быть тонуса. Есть разные нюансы. И эта шкала помогает нам сориентироваться, что делать: дать кислород, например, или помочь еще каким-либо образом. Высокая оценка по шкале Апгар не говорит о том, каким будет в дальнейшем физическое развитие ребенка, не гарантирует десятки в школе. Это экстренная оценка для врачей, неонатологов и реаниматологов.





- Сколько есть времени у врача, чтобы определить, нужна ли ребенку дополнительная помощь?





- По сути, после рождения счет идет на секунды. Если ребенок не кричит, нет времени созвать консилиум, позвать коллег. Есть четко отработанный механизм действий, чтобы ему помочь. Если мы говорим о каком-либо дальнейшем лечении, когда ребенок достаточно стабилен, то у нас есть время на общий анализ крови, биохимию, рентген, другие методы обследования. Но первые секунды после рождения - это время, когда ребенку нужно помочь закричать, помочь раскрыть легкие.