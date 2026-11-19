Туристические группы также заезжают в агрогородок Сарья, чтобы увидеть один из самых красивых храмов страны - церковь Успения Пресвятой Богородицы, который называют белорусским Тадж-Махалом. Туристические группы также заезжают в агрогородок Сарья, чтобы увидеть один из самых красивых храмов страны - церковь Успения Пресвятой Богородицы, который называют белорусским Тадж-Махалом.





- Таких глэмпингов здесь три, каждый диаметров в 6 метров - это маленькая комфортабельная квартира со всеми удобствами. Установлена сплит-система, которая зимой обогревает геокупол, а летом охлаждает его. Выдерживает температуру до минус 20 градусов за окном, - уточняет он. - Есть двуспальная кровать и кресло-кровати. Максимально здесь можно поселить до четырех человек. Есть кулер с водой, микроволновая печь, набор посуды. В летний период размещаем на улице мебель для отдыха. Оборудована беседка с мангальной зоной. И только посмотрите, какой прекрасный вид открывается, - озеро как на ладони.

Природа, признается герой нашего проекта, близка ему с детства. Родился Игорь Романюк на Брестчине - буквально в самом сердце Беловежской пущи. После окончания университета по распределению попал в национальный парк, где отработал на разных должностях более 16 лет. Затем ему поступило предложение, от которого было сложно отказаться…- В 2005 году создавалась дирекция заказника "Освейский", и мне предложили там работать - с переездом на другой край Беларуси. Для начала пригласили оценить, так сказать, масштабы. Приехал, посмотрел: у меня на Брестчине - леса, а здесь - вода. Водная гладь мне нравится больше, поэтому сразу же согласился. В 2006 году перевез свою семью и обосновался в Верхнедвинске. Первое время трудился в должности специалиста, спустя три месяца уже был назначен директором, - вспоминает Игорь Романюк.Пока мы с наслаждением вдыхаем чистый лесной воздух, наш собеседник не перестает восхищаться здешними пейзажами, от вида которых душа действительно замирает. Сразу понимаешь, почему наши предки называли Освею северной жемчужиной - этот уютный природный уголок по праву носит статус одного из центров экологического туризма. И в этом немалая заслуга Игоря Романюка.- С годами прикипел всем сердцем к этой местности, сроднился с заказником, основная деятельность которого - сохранение того природного наследия, которое здесь есть, - говорит он.Надо отметить, что с ростом интереса к этому краю и развитием туризма коллектив также умело справляется, каждый сезон разрабатывая новые направления. Территория заказника впечатляет - свыше 30,5 тыс. гектаров. Экскурсионные маршруты разнообразные и продуманы на все сезоны. Это и система озер, ключевое из которых Освейское, и необитаемый остров, и лесные массивы с удивительными памятниками природы…- Многие белорусы не знают своей земли, - уверенно заявляет Игорь Романюк, - ведь в нашей стране очень много мест, которые способны удивить. И заказник "Освейский" не исключение. За последние четыре года количество туристов у нас выросло почти в восемь раз. Если когда-то мы начинали с 500-600 человек в год, то по итогам 10 месяцев 2026-го нас посетили уже свыше 4 тысяч человек.Основной маршрут под названием "Освейский круиз" набирает популярность, особенно в летний период. Это двухчасовая прогулка на катере по озеру Освейское. Путь лежит к плавучему острову-призраку, который прозвали "Хозяином". Его площадь - 1,5 гектара, и вместо почвы здесь - переплетенные растения, корни, водоросли и торф. Отправляясь далее по мелководным местам вдоль береговой линии, можно встретить огромное количество водоплавающих птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.Конечно же, многих увлекает путешествие по необитаемому и загадочному острову Ду, на котором еще буквально полвека назад вовсю кипела жизнь. В деревне проживали люди и держали домашнее хозяйство. Работали магазин и клуб, начальная школа и даже собственная дизельная электростанция. А еще - колхоз, в котором сеяли различные культуры и убирали урожай.- Когда готовили туристические маршруты, то подняли исторические документы с 1863 года, где описано озеро Освей и упоминается об острове, который местные жители величали Ду, что в переводе означает "суша среди воды". Теперь применяем это название в экскурсионных программах, - поясняет директор заказника. - От большой земли остров находится в пяти с половиной километрах. Он хоть и необитаемый, но цивилизованный: здесь оборудована стоянка-беседка с мангалом. Рядом можно разбить палатку для ночевки.Также обустроена экскурсионная тропа протяженностью почти в пять километров. Путешественники во время прогулки знакомятся с краснокнижными и лекарственными растениями, любуются полевыми цветами.Захватывающая история и у озера Освейское, которое считается вторым по величине после Нарочи. Его площадь сегодня насчитывает более 56 квадратных километров.- Ввиду хозяйственной деятельности в 20-е годы прошлого века здесь развернулись широкомасштабные мелиоративные работы по осушению болотных массивов на водосборе озера. Спустя годы был построен торфобрикетный завод. Чтобы добывать торф, залежи которого находились на глубине, процесс мелиорации ускорился и стал проходить в куда больших масштабах, - делится подробностями Игорь Романюк. - Колебание уровня воды в отдельные годы достигало полутора метров. Конечно, это отрицательно сказалось как на рыбном разнообразии, так и на состоянии береговой линии.Когда завод закрыли из-за нерентабельности, выработанные площади на болотных массивах водосбора озера стали заполняться водой, начались процессы вторичного заболачивания. В начале 2000-х была разработана национальная стратегия по созданию заказника.- Уровень воды был зафиксирован на отметке в 130 метров 24 сантиметра. Начал зарастать берег. Если присмотреться, то сейчас подходы к воде, чтобы искупаться, спустить лодку, есть только со стороны населенных пунктов. В остальном же береговая линия доступна лишь в зимний период, когда вода замерзает, - продолжает собеседник и уточняет, что с 1946 года озеро всегда находилось в аренде. - Так, в 60-80-е его активно зарыбляли карпом. А тот, как поросенок, съедает всю кормовую базу вокруг себя. Да, эти рыбины выросли, но остальное начало гибнуть. Ушел тот же язь, а следом и налим. Когда песчаные отмели покрылись сапропелем из-за того, что вода с болота сбрасывалась в озеро, исчез судак.С конца 90-х рыбные запасы стали восстанавливать. Зарыбление карпом прекратилось, хотя периодами рыбакам удается поймать рекордные уловы - вплоть до 16 кило. Правда, на удочку такие особи клюют очень редко.- Сегодня в Освейском водится вся озерная рыба, за исключением судака. Еще к нам не заходит сом, потому что прямого сообщения с Западной Двиной нет. Обитают и травоядные виды - толстолобик, белый амур, - делится подробностями собеседник. - Озеро мелководное, средняя глубина всего порядка 2,5 метра. Теплой весной растительность идет в активный рост. Бывает, что ею покрыто до 70% водной глади.В Освейском заказнике приглашают отправиться в сафари-тур и понаблюдать за дикими животными на смотровых площадках. Копытные приходят на водопой и кормовые поля. Можно увидеть редких птиц, а еще - полюбоваться уникальными природными пейзажами.- У нас разнообразный мир флоры и фауны. К слову, в Верхнедвинском районе самая большая плотность копытных животных в стране - 27 голов на 100 гектаров. Можно встретить лань, оленя, косулю. Водятся у нас зубры и даже медведи, - перечисляет он.Если для нас, обывателей, нахождение на природе - просто отдых, то для Игоря Романюка и всей команды заказника "Освейский" - каждодневная работа. Правда, наш герой признается, что приносит она прежде всего удовольствие.- Частенько слышу: зачем вам отпуск, вы ведь каждый день отдыхаете на природе?! - улыбается Игорь Романюк. - На самом деле в работе с людьми есть свои нюансы, расслабляться нельзя. Но окружающая нас красота лесных массивов, лугов и полей скрашивает любые незадачи.В свободное время наш герой увлекается летней рыбалкой. Только уточняет, что в разгар туристического сезона не всегда удается посидеть на берегу с удочкой в полной тишине. Дома также полно забот: вместе с супругой разводят кур, гусей и уток. Продукции с этой небольшой птицефабрики хватает и семье, и на продажу.- За последние годы поголовье немного сократили. При такой работе, которая требует постоянных разъездов и не ограничивается 8-часовым графиком, времени на все не хватает. Иногда приходится даже ночевать в заказнике, потому что до дома 40 километров пути. А это час туда и столько же обратно, - рассуждает Игорь Григорьевич и тут же уточняет: - Когда оба дела в радость, то сложностей не замечаешь.Что же касается рабочих планов, то их у директора заказника "Освейский" огромное количество, а сил и желания для их реализации - еще больше. В первую очередь хотелось бы увеличить поток туристов.- Правда, здесь очень важно найти баланс между количеством туристов и сохранением природной экосистемы. К примеру, на остров технически можно привезти сто тысяч человек, но тогда от него ничего не останется. Следующим ста тысячам просто нечего будет смотреть, - поясняет руководитель. - Поэтому сейчас мы вместе со специалистами Академии наук просчитываем экологическую нагрузку на наши объекты. Так, наш остров может ежегодно принимать до 7-7,5 тысячи туристов.Однако важно не просто просчитать число гостей, но и создать подходящие условия, чтобы им было комфортно проводить здесь время. Продумать возможности ночлега, развлекательные мероприятия на воздухе. К примеру, в прошлом году на берегу Освейского озера появились необычные сооружения - фантастические геосферы, соединяющие комфорт гостиничного номера с отдыхом на природе. В качестве бонуса для туристов - живописные виды, что открываются из окон. Чтобы мы воочию увидели эту красоту, директор устроил для нас экскурсию по туристическому комплексу "Чапаевский". Подъезжаем к глэмпингу, расположенному в прибрежной зоне, всего в 10 метрах от воды.Первая береговая линия глэмпингов уже готова, а в течение нескольких лет появится вторая с а-фреймами - деревянными треугольными домами, напоминающими палатку.- Есть план развить полностью эту территорию - земли здесь почти три гектара. Можно, к примеру, привлекать индивидуальных предпринимателей для организации питания. Добавим зону отдыха на нашем острове Ду, потому что многие гости хотят туда отправиться на ночлег, а не только погулять по тропе. Две стоянки там уже есть, мы их расширим и удалим от туристического маршрута, потому что в выходные, бывает, до двухсот человек мимо тебя проходит, - рассказывает директор заказника.Сафари-тур пользуется большой популярностью, для его проведения нужна дополнительная техника. По словам Игоря Романюка, привезти автобус на 20-30 человек и показать им животных - не получится. Хотя есть охотничий вольер, основная масса обитателей заповедника живет за его пределами.- Многие турфирмы звонят с просьбой принять по 30-40 гостей за раз. Мол, хотим на рев оленей. Да, зрелище потрясающее, но ехать за 300 километров, скажем, из Минска, чтобы 15-20 минут посмотреть на оленей, - это не совсем то. Речь скорее про небольшие группы туристов - до восьми-девяти человек. Тогда и показать можно куда больше, к примеру, тех же зубров, - уточняет он. - Конечно, не все и сразу. У нас небольшая команда, которая неплохо справляется со своими задачами. В перспективе, думаю, нам здесь работы до пенсии точно хватит. Будем дальше развивать различные направления. И не забывать о главной миссии - сохранении на территории заказника уникального природного биоразнообразия.Марина ВАЛАХ, Фото БЕЛТА,газета "7 дней".-0-