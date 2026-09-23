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Немец, воевавший за советских партизан: история Фрица Шменкеля

Опубликовано:

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Общество
23 сентября 2026, 17:30

Немец, воевавший за советских партизан: история Фрица Шменкеля

Фриц Шменкель
Фриц Шменкель
Фриц Шменкель
В предсмертной записке Фриц Шменкель просил прощения у жены и троих детей за то, что причинил им много боли. Военнослужащий вермахта не смог предать свои принципы, перешел на сторону Красной армии и стал Героем Советского Союза. 
Фриц Шменкель родился 14 февраля 1916 года близ города Штеттина в семье рабочих. Родители на момент рождения сына не состояли в законном браке (не венчались в церкви), поэтому мальчик получил фамилию матери. Эльза Шменкель работала уборщицей. Отец Пауль Краузе был членом Коммунистической партии Германии. 

Это было время, когда Германия проиграла в Первой мировой войне и столкнулась с крушением монархии, экономическим кризисом, потерей территорий. 

- С одной стороны, это были реваншистские идеи - восстановить силу и мощь Германии, которые пропагандировала Национал-социалистическая рабочая партия Германии. С другой - идеи мировой революции, которые пропагандировала Коммунистическая партия Германии. Все эти идеи находили отклик у населения многомиллионной страны на фоне безработицы, разрухи, потерь и тех проблем, которые принесла Первая мировая война, - отмечает доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович.
Коммунистические идеи были популярны в городах с большим количеством промышленных предприятий, среди рабочего класса. 

- Здесь можно связать происхождение Фрица Шменкеля с его рождением, по сути, в пригороде города Штеттина, - отмечает Сергей Александрович. - Современная территория Польши - это Западная Померания, Западное Поморье. На кирпичном заводе, который выпускал кирпич для нужд предприятий Штеттина, работал будущий отец Фрица Шменкеля Пауль Краузе, который был приверженцем левых идей.
Отца убили в 1932 году. Во многих источниках есть информация, что сделали это штурмовики. 

- Версия такова, что он погиб пьяным в стычке с полицией, - говорит Сергей Александрович. - Почему именно с полицией, а не со штурмовыми отрядами? Погиб он, видимо, от выстрела в спину. Кто мог обладать в то время огнестрельным оружием? Мала вероятность, что это были именно нацисты - они еще не пришли к власти. Вполне возможно, это была полицейская пуля. Так или иначе, выяснить до конца обстоятельства гибели отца уже не представляется возможным.

Нацисты пришли к власти в 1933 году. Практически сразу на экраны вышел фильм "Юный гитлеровец Квекс", в котором был показан негативный облик коммунистов.

- Кто такой коммунист согласно этому фильму? Это мужчина около 40 лет, а то и больше - для того времени вполне почтенный возраст. Намек на то, что будущего у этих людей уже нет - молодая Германия не с ними, - отмечает Сергей Александрович. - Этот человек, как правило, безработный либо перебивающийся случайными заработками, страдающий алкогольной зависимостью. Обязательно у него в одном кармане бутылка дешевого шнапса, в другом - нож. Приходя со своих партийных посиделок или заседаний, он избивает жену и детей. А ведь жена - оплот семейной ячейки, которая важна для нацистов: она формирует будущее Германии. Он заставляет их петь "Интернационал" и, в конце концов, пьяный заваливается спать.
В нацистской Германии коммунистическая партия была вне закона, под запретом. 

- Коммунисты подвергались аресту и отправке в тюрьмы и концентрационные лагеря, и большинство из них, в том числе их лидер Эрнст Тельман, там и погибли. Причем о том, что Эрнст Тельман был убит в концентрационном лагере, удалось узнать только благодаря тому, что, после того как его тело сожгли в крематории, обнаружили расплавленный слиток - металлические остатки его часов, - добавляет Сергей Александрович. 

В октябре 1936 года Фрица Шменкеля направили в трудовой лагерь под городом Бойтеном.
- На мой взгляд, Фриц Шменкель оказался там именно потому, что он был неблагонадежным. Я высказал такую версию, потому что туда попадала далеко не вся немецкая молодежь - многие состояли в Гитлерюгенде. Но Шменкель был из той категории, которая должна была перевоспитаться трудом. Они в основном занимались общественными, строительными работами, - говорит Сергей Александрович.

Лагерь находился в Силезии. Там Шменкель встретил свою будущую жену Эрну. 

- Они познакомились еще в 1936 году на танцах. Это была их первая встреча, и в следующий раз они увиделись через год, в 1937-м. Они поженились, и вскоре у них родилась дочь Урсула. Через год родилась еще одна дочь Криста. А в 1940-м родился сын Ганс, - рассказывает научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Денис Демьянович. 

- Человек постепенно приходил к своим антифашистским убеждениям. Следует заметить, что он был тверд и последователен на своем пути. А убийство отца стало, наверное, тем самым триггером, как сейчас модно говорить, который окончательно сформировал его политические взгляды и превратил в убежденного антифашиста, - добавляет Сергей Александрович.
2 декабря 1938 года Фриц Шменкель был призван в вермахт. Служил в войсках противовоздушной обороны.

- Это было связано с тем, что он имел восьмилетнее образование - по тем временам незаконченное среднее, но тем не менее достаточно высокий уровень подготовки. Учился он в школе хорошо. Возможно, командование на это обратило внимание. Он был направлен на курсы подготовки наводчиков орудия, - рассказывает Сергей Александрович.
Шменкель трижды нарушал воинскую дисциплину, сбегал домой. Его арестовывали и отправляли на гауптвахту. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. 
- Существует версия, принятая за основу еще в советские времена, что он участвовал во вторжении в Польшу. Но ни подтвердить, ни опровергнуть это невозможно, - уточняет Сергей Александрович. 

После начала войны Фриц Шменкель дезертировал из своей части, сбежал к семье. Его снова задержали и на этот раз приговорили к заключению на полтора года. 

- Если бы он находился на территории Польши в зоне боевых действий, приговор был бы жестче. А так он достаточно мягкий - может быть, учитывалось семейное положение. Шменкель отбывал наказание в тюрьме в Торгау. Потом, после войны, в этом городе, где в апреле 1945 года произошла знаменитая встреча союзников на Эльбе, были найдены надписи, которые он делал на стене этой тюрьмы. То есть это доподлинно известно. Видимо, все-таки он не принимал участия во вторжении в Польшу либо его часть стояла где-то глубоко в тылу, - рассказывает Сергей Александрович.

В тюрьме Фриц Шменкель решил попасть на Восточный фронт, чтобы при первой же возможности перейти на сторону Советского Союза и бороться против фашизма. В феврале 1942 года он был принят в ряды партизанского отряда.

О том, что произошло дальше, смотрите в документальном проекте БЕЛТА "Хроники". 
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.

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