Небольшие дожди и туман ожидаются в Беларуси сегодня 

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня утром местами по стране ожидается туман. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Будет переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха составит 8-13 градусов выше нуля.-0-
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