Не ври, не кради, не опаздывай - 101-летняя ветеран ВОВ Ядвига Еробкина о жизненных принципах





Ветерана с ее личным праздником пришла поздравить председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Таким образом спикер сдержала слово, данное накануне Дня Победы. К поздравлениям присоединился глава администрации Первомайского района города Минска Александр Драгун. Именинница встретила гостей хлебосольно, угостив своим фирменным лакомством - хворостом.

В комментарии журналистам Ядвига Еробкина рассказала, по каким принципам живет всю свою жизнь. "Не ври, не кради, не опаздывай - так нас учили. Других жду, а сама не опаздываю", - призналась она. В комментарии журналистам Ядвига Еробкина рассказала, по каким принципам живет всю свою жизнь. "Не ври, не кради, не опаздывай - так нас учили. Других жду, а сама не опаздываю", - призналась она.





А приучал к порядку дед, рассказала именинница, вспоминая свое детство. "Дедушка был строгий: к столу не опаздывай. Если пришел попозже, спокойно, не наказывая, он говорил: "Гуляй". Поэтому никто и не опаздывал, с детства нас приучал", - поделилась она.

В пятом классе девочка уже пекла хлеб для семьи. "Я люблю людей, люблю жизнь, работаю с раннего детства. А детство было очень трудным. Мама растила нас пятерых одна, работала учительницей", - рассказала ветеран. В пятом классе девочка уже пекла хлеб для семьи. "Я люблю людей, люблю жизнь, работаю с раннего детства. А детство было очень трудным. Мама растила нас пятерых одна, работала учительницей", - рассказала ветеран.





Всю жизнь, призналась Ядвига Еробкина, она была честна, жила по совести и не врала. Всегда говорила так, как есть.





Несмотря на непростое детство и военные годы, именинница никогда не теряла энтузиазма и энергии. По дому справляется сама. "Сейчас я довольна и очень благодарна Президенту, что он страну держит в таком порядке, во все вникает. Я все новости слушаю", - подчеркнула она.

Внимание высоких гостей по случаю дня рождения приятно, но непривычно, призналась женщина, подчеркнув, что никогда ничего не просит. Зато сама прошла достойный трудовой путь и вложила немало сил в восстановление страны, награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью "За доблестный труд". Внимание высоких гостей по случаю дня рождения приятно, но непривычно, призналась женщина, подчеркнув, что никогда ничего не просит. Зато сама прошла достойный трудовой путь и вложила немало сил в восстановление страны, награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью "За доблестный труд".

"Не за ордена работала. Я даже не думала, что меня когда-нибудь отметят. Делала свое дело по-честному, вот и все. Сейчас сложновато, но есть помощница, и слава Богу!" - считает Ядвига Еробкина.-0- "Не за ордена работала. Я даже не думала, что меня когда-нибудь отметят. Делала свое дело по-честному, вот и все. Сейчас сложновато, но есть помощница, и слава Богу!" - считает Ядвига Еробкина.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не ври, не кради, не опаздывай - таковы жизненные принципы ветерана Великой Отечественной войны Ядвиги Еробкиной, которая 6 октября отмечает свой 101-й день рождения, сообщает корреспондент БЕЛТА.