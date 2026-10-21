"Не только рассказывают о прошлом, но и формируют реалии" - эксперт о роли музеев в современном мире

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнением о роли музеев в современном мире во время II Международной научно-практической конференции "Музейные инициативы на пространстве СНГ" в Несвиже поделился заведующий Мемориальным домом-музеем Садриддина Айни - филиалом Самаркандского Государственного музея-заповедника Амриддин Пулотов, передает корреспондент БЕЛТА."Музеи по своему типу разнообразны, и при всем своем консерватизме способны на многое. Они не только рассказывают о прошлом, но и отражают современные реалии, формируют их, а иногда даже могут стать двигателем развития целой цивилизации. Сегодня музеи дают возможность полнее видеть прошлое, воспитывать вкус, лучше разбираться в сложных вопросах развития и взаимопонимания природы и общества", - сказал он.Амриддин Пулотов подчеркнул, что роль музеев в процессе общечеловеческого цивилизационного развития, воспитания и образования личности неоспорима. Они служат аккумулирующим средством мирового цивилизационного опыта, способствуют формированию толерантного отношения к многообразным этническим, религиозным, художественным и культурным формам бытия разных народов. В современном мире музеи имеют огромное значение в развитии культуры, сохранении историко-культурного наследия, шедевров искусства и передаче его народу, играют посредническую роль в передаче разного рода информации в сфере изучения истории, культуры, человеческих взаимоотношений, становятся важнейшей частью разветвленной системы учреждений культуры и массовых коммуникаций."В этом плане огромная заслуга принадлежит Садриддину Айни, который смог ознакомить таджиков и узбеков с великим творением литераторов, таких как Максим Горький, Янка Купала, Якуб Колас, Николай Тихонов и других", - подчеркнул Амриддин Пулотов.По его словам, создание Дома-музея великого таджикского и узбекского литератора, ученого, государственного и общественного деятеля Садриддина Айни было продиктовано тем, что его творческое и научное наследие трансформировало основополагающие взгляды на ход исторических событий, роль и место таджикской и узбекской литературы, языка и народа в мировой культуре.-0-