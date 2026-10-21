"Не только рассказывают о прошлом, но и формируют реалии" - эксперт о роли музеев в современном мире

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Амриддин Пулотов подчеркнул, что роль музеев в процессе общечеловеческого цивилизационного развития, воспитания и образования личности неоспорима. Они служат аккумулирующим средством мирового цивилизационного опыта, способствуют формированию толерантного отношения к многообразным этническим, религиозным, художественным и культурным формам бытия разных народов. В современном мире музеи имеют огромное значение в развитии культуры, сохранении историко-культурного наследия, шедевров искусства и передаче его народу, играют посредническую роль в передаче разного рода информации в сфере изучения истории, культуры, человеческих взаимоотношений, становятся важнейшей частью разветвленной системы учреждений культуры и массовых коммуникаций.
"В этом плане огромная заслуга принадлежит Садриддину Айни, который смог ознакомить таджиков и узбеков с великим творением литераторов, таких как Максим Горький, Янка Купала, Якуб Колас, Николай Тихонов и других", - подчеркнул Амриддин Пулотов.
По его словам, создание Дома-музея великого таджикского и узбекского литератора, ученого, государственного и общественного деятеля Садриддина Айни было продиктовано тем, что его творческое и научное наследие трансформировало основополагающие взгляды на ход исторических событий, роль и место таджикской и узбекской литературы, языка и народа в мировой культуре.-0-