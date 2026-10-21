Не только автомобили: что такое лизинг и как он работает

Автомобиль уже стоит у дома, ноутбук - на рабочем столе, хотя вся сумма за них еще не выплачена. Лизинг позволяет пользоваться покупкой и оплачивать её постепенно. Такой способ приобретения доступен и частным лицам.





При обустройстве квартиры несколько крупных покупок часто приходятся на один период. Нужны холодильник, стиральная машина, иногда - новый ноутбук. Смена автомобиля тоже требует существенных расходов. Если всей суммы пока нет, лизинг позволяет распределить оплату во времени.









От кредита такая сделка отличается прежде всего правом собственности. При покупке за кредитные средства владельцем становится покупатель, хотя имущество может находиться в залоге у банка. В лизинге собственником до выкупа остается лизинговая компания. После выполнения предусмотренных договором условий товар переходит в вашу собственность.





Возможности лизинга давно вышли за пределы автомобильного рынка. Таким способом можно приобрести практически все для повседневной жизни: бытовую технику, смартфоны, компьютеры, новые автомобили и машины с пробегом. Конкретный выбор зависит от программ компании.









НСВ Лизинг - просто, быстро, выгодно

Обновите автомобиль, бытовую технику или гаджеты, оплачивая покупку постепенно. Подготовим индивидуальный расчёт и рассмотрим заявку в течение часа после получения полного пакета документов.

Узнайте условия на nsv-leasing.by.



Размещение рекламы на БЕЛТА

У этой идеи долгая история. Еще в 1877 году компания Bell предлагала телефоны в аренду, позволяя пользоваться аппаратами без их покупки. Современный лизинговый бизнес начал развиваться в середине XX века: в 1952 году в Сан-Франциско появилась первая специализированная компания United States Leasing Corporation. Постепенно этот способ финансирования распространился далеко за пределы США.Оформление начинается с выбора товара и согласования условий. После одобрения заявки и заключения договора лизинговая компания приобретает выбранную вещь у продавца и передает вам в пользование. Дальше оплата идет по установленному графику.В Беларуси с такими покупками помогает НСВ Лизинг. Компания работает уже два года. Например, обновить домашнюю технику здесь можно без первоначального взноса, распределив платежи на срок от 12 до 36 месяцев.Размер платежа зависит от стоимости покупки, аванса, срока договора и платы за финансирование. Больший первый взнос уменьшает сумму финансирования. Более длительный срок обычно снижает ежемесячную нагрузку, но может увеличить общую сумму выплат. Поэтому предложение стоит оценивать по полному расчёту, учитывая также выкупную стоимость, страхование и другие расходы. Часть этих сумм уже может быть включена в график.