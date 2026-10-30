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"Не сомневался, что белорусы - рядом". Главврач райбольницы в Алешках об участии Беларуси в гуманитарной миссии 

Опубликовано:

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Общество
30 октября 2026, 10:48

"Не сомневался, что белорусы - рядом". Главврач райбольницы в Алешках об участии Беларуси в гуманитарной миссии 

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не сомневался, что белорусы - рядом, люблю Беларусь и ее хороший, добрый, отзывчивый народ. Об этом в эфире телеканала "Первый информационный" рассказал главный врач ЦРБ города Алешки Владимир Харлан, где в настоящее время проходит гуманитарная операция, к которой присоединилась Беларусь, сообщает БЕЛТА. Десятки тонн гуманитарной помощи для жителей Алешек уже в пути, при формировании груза ориентировались на просьбы жителей - людям в первую очередь нужны продукты.

Важнейшая гуманитарная операция согласована и координируется уполномоченными по правам человека России и Украины. Ночью стало известно, что завершено разминирование маршрута для доставки гуманитарной помощи и конвой с грузом готов к отправке. Безопасный коридор для конвоя обеспечен после ночных инженерных работ по разминированию дорог. Первая ключевая точка назначения - центральная районная больница, испытывающая критический дефицит медикаментов и специалистов. Помимо базовых продуктов, муки, круп и консервов, в пострадавший регион везут топливо для генераторов, жизненно важный инсулин и антибиотики.

В городе не работают магазины, а местные жители, оставшиеся без продуктов, варят суп из сорняков. "В Алешках я находился до начала 2023 года, и там все очень печально. Постоянные обстрелы, разрушено жилье, нет ни света, ни продуктов - вообще ничего нет", - рассказал житель города Алешки Артем Кирошин.

Главврач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан спас тысячи людей. И, спасая других, сам попал под обстрел.
"Плохо обстоят дела, потому что нет лекарств, нет питания, некоторые службы абсолютно отсутствуют, например анестезия. Всего до десяти врачей осталось. Очень много погибших людей - сотрудников и жителей колоссальное количество", - рассказал Владимир Харлан. При этом он отметил, что следит за новостями и не сомневался, что белорусы - рядом, назвав белорусские города, где жил и работал в свое время, - Ружаны, Лунинец, Калинковичи.

"Из Калинковичей в 1959 году мы переехали в Херсон, поэтому я знаю и люблю Беларусь. Народ, хороший, красивый, добрый, отзывчивый", - сказал он.

Помощь Беларуси в гуманитарной миссии оценил житель города Алешки Игорь Житченко. "Я рад, что Беларусь оказывает такую помощь, предоставляя нейтральную, промежуточную площадку, которая помогает людям определиться, что дальше делать и как делать. Это по-настоящему братская помощь. И другого быть не может, но мы один народ - русские, украинцы, белорусы. Беларусь своей позицией незыблемости собственных обязательств вызывает уважение на международной арене, мое - это сто процентов. И позиция вашего Президента достойна уважения. Снимаю шляпу перед Александром Григорьевичем", - отметил он.

По условиям миссии, до 14.00 будут формироваться списки тех, кто желает покинуть зону конфликта. Мирные граждане обладают абсолютным правом выбора направления эвакуации - на территорию Российской Федерации или Украины. Выдача гуманитарной помощи для оставшихся жителей начнется после 14.30.
Ранее сообщалось, что гуманитарную миссию в прифронтовом городе Алешки на Херсонском направлении готовили с мая, тщательно продумывался каждый этап, включая подготовку гуманитарного конвоя. Российские военные 29 октября завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках.

Беларусь активно участвует в этом большом международном процессе, стала первой отправной точкой и уже приступила к выполнению своей части обязательств по ранее достигнутым договоренностям. Из аэропорта Гомеля 29 октября вылетел борт с представителями российской и украинской делегаций, которые принимают участие в операции. Минск оказывает необходимое всестороннее содействие Москве и Киеву, а также выступает гарантом этих процессов. Полное сопровождение, безопасность и транспорт обеспечены представителями Беларуси.
Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта. Режим тишины для проведения гуманитарной миссии в Алешках вступил в силу с 4.00 по московскому времени 27 октября и будет действовать до 22.59 1 ноября. Независимая медиаорганизация из США будет сопровождать и документировать действия российских и украинских групп на местах на протяжении всего процесса.-0- 

Теги
Алешки. Гуманитарная миссия Беларусь
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