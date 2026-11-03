Не просто присутствовать за столом переговоров. Бурджанадзе о роли женщин в укреплении мира

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины должны не просто присутствовать за столом переговоров, но и иметь реальную возможность влиять на подготовку решений и контроль за их исполнением. Об этом заявила руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия", бывший председатель парламента этой страны Нино Бурджанадзе на тематической сессии "Роль женщин в укреплении международного мира и безопасности. От гендерного равенства к устойчивому развитию" IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



По ее словам, участие женщин в международных процессах должно быть полноценным, а не формальным. Для этого необходимы не только равные права, но и доступ к достоверной и своевременной информации, профессиональная подготовка, полномочия и возможность участвовать в обсуждении ключевых вопросов. "Равенство, конечно, начинается с права участвовать, но реальное влияние требует знаний, опыта, полномочий и доступа к информации", - подчеркнула Нино Бурджанадзе. Она обратила внимание, что женщины нередко обладают необходимыми знаниями и опытом, однако оказываются вне формальных и неформальных кругов, где обсуждаются обстоятельства и готовятся важнейшие решения.



Особую роль докладчик отвела женской парламентской дипломатии. По ее мнению, парламентарии имеют больше свободы действий, чем представители исполнительной власти, и могут поддерживать контакты даже тогда, когда отношения между правительствами осложняются, а официальные каналы общения сокращаются или прекращаются.



Нино Бурджанадзе привела в пример собственный политический опыт и рассказала, что сталкивалась с резкой критикой в Грузии, когда призывала к диалогу с Россией. Однако, по ее убеждению, без переговоров невозможно урегулировать существующие противоречия и остановить дальнейшую эскалацию. При этом она подчеркнула, что диалог не означает согласия с позицией другой стороны, а поиск компромисса не следует путать с конформизмом. Задача политика - объяснять необходимость сложных переговоров, даже если такие инициативы не пользуются популярностью.



Говоря о роли женщин в вопросах международной безопасности, бывший председатель грузинского парламента отметила, что нельзя считать женщин по природе более миролюбивыми или всегда лучше подготовленными к компромиссу. Политическая мудрость, по ее словам, не зависит от пола, а определяется способностью оценивать последствия решений, слышать другую сторону и учитывать долгосрочные интересы общества и государства.



Нино Бурджанадзе также обратила внимание на значение женской дипломатии в гуманитарной сфере и предотвращении приграничных конфликтов. Для расширения участия женщин в вопросах безопасности, разоружения и урегулирования конфликтов необходимы специальные знания, в том числе в области международного права, военных механизмов, механизмов проверки, технологических изменений и стратегических рисков.



Отдельно она остановилась на роли молодежи. По ее мнению, молодому поколению важно учиться уважать чужое мнение, даже если оно принципиально расходится с собственным. "Самое главное для того, чтобы избежать конфликтов, - это уважение чужого мнения. Пусть даже тогда, когда ты совершенно его не разделяешь", - отметила Нино Бурджанадзе.



В числе приоритетов она назвала образование и профессиональную подготовку женщин, равный доступ к информации, развитие постоянных механизмов межпарламентского сотрудничества в Евразии и за ее пределами, а также укрепление связи между безопасностью и устойчивым развитием.-0-