Не просто присутствовать за столом переговоров. Бурджанадзе о роли женщин в укреплении мира

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 3 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:42 Навроцкий обвинил Туска в попытке подрыва конституционного порядка В мире
21:38 Студентки ВГТУ победили на международном конкурсе дизайнеров "Сибирский кутюрье" Общество
21:33 Борьба за лидерство великих держав мешает развитию малых государств - мнение Общество
21:32 Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина В мире
21:13 Беларусь - первая. Представительница Китая рассказала, в чем именно Общество
20:56 Щеткина предложила рассмотреть вопрос о формировании женского совета Евразийского региона  Общество
20:50 Проект высокоскоростной магистрали, грузоперевозки. Посол Беларуси провел переговоры с главой РЖД Экономика
20:48 Два самолета Ryanair совершили экстренную посадку в Риме после сообщений о бомбе В мире
20:47 Участие женщин в принятии решений должно приносить реальные результаты для мира и безопасности - сербский эксперт Общество
20:42 Эксперт: необходимо заново отстроить архитектуру безопасности Общество
20:39 Белорусская делегация изучает опыт работы МЧС Азербайджана Общество
20:35 Молодежное сотрудничество должно стать механизмом укрепления евразийской безопасности - эксперт Общество
20:33 Фалей уступила в 1/16 финала турнира WTA-250 в Индии Спорт
20:25 Семья - самая сильная, сплоченная и ценная команда. В Минске прошла спортландия для многодетных Регионы
20:25 У якім беларускім горадзе стаіць помнік уюну? Калейдоскоп
20:23 Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности? Политика
20:15 Баскетболисты "Самары" проиграли 8-й матч в Единой лиге ВТБ Спорт
20:03 Десятки людей собрались у здания Конституционного трибунала Польши В мире
20:01 Не просто присутствовать за столом переговоров. Бурджанадзе о роли женщин в укреплении мира Общество
19:55 Сжигать мосты - контрэффективно. Эксперт из США о взаимодействии по вопросам безопасности в Европе Общество
19:51 Белорусы отправились на матчи квалификации ЧМ по мини-футболу Спорт
19:46 Финалисты конкурса "Я патриот своей страны" почтили память героев на Буйничском поле Регионы
19:29 Витебский "Рубон" догнал баскетболистов "МИНСКА" в чемпионате Беларуси Спорт
19:24 В Беларуси спасли малыша с пороком диафрагмы, несовместимым с жизнью Общество
19:22 Костевич: Беларусь участием в миссии в Алешках вновь подтвердила миролюбие и добрососедство Общество
19:20 Миротворческие усилия Беларуси принесут свои плоды - эксперт Общество
19:15 Экономические проекты обсудил Алейник с послом по особым поручениям МИД Омана Экономика
19:12 "Арена борьбы расширилась". Эксперт из Индии о том, как избежать конфронтации Общество
19:04 Участников из Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана и России соберет конкурс "Халі-Хало" в Новополоцке Культура
19:00 Пловец Машлякевич замкнул топ-5 на стометровке брассом на юношеской Олимпиаде Спорт
Все новости
Все новости

Не просто присутствовать за столом переговоров. Бурджанадзе о роли женщин в укреплении мира

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
03 ноября 2026, 20:01

Не просто присутствовать за столом переговоров. Бурджанадзе о роли женщин в укреплении мира

Нино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
Новости темы "Год белорусской женщины"
Лукашенко: женский голос в вопросах мира должен звучать громче 
Доля исследователей-женщин в Беларуси выше, чем в среднем в мире
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины должны не просто присутствовать за столом переговоров, но и иметь реальную возможность влиять на подготовку решений и контроль за их исполнением. Об этом заявила руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия", бывший председатель парламента этой страны Нино Бурджанадзе на тематической сессии "Роль женщин в укреплении международного мира и безопасности. От гендерного равенства к устойчивому развитию" IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, участие женщин в международных процессах должно быть полноценным, а не формальным. Для этого необходимы не только равные права, но и доступ к достоверной и своевременной информации, профессиональная подготовка, полномочия и возможность участвовать в обсуждении ключевых вопросов. "Равенство, конечно, начинается с права участвовать, но реальное влияние требует знаний, опыта, полномочий и доступа к информации", - подчеркнула Нино Бурджанадзе. Она обратила внимание, что женщины нередко обладают необходимыми знаниями и опытом, однако оказываются вне формальных и неформальных кругов, где обсуждаются обстоятельства и готовятся важнейшие решения.

Особую роль докладчик отвела женской парламентской дипломатии. По ее мнению, парламентарии имеют больше свободы действий, чем представители исполнительной власти, и могут поддерживать контакты даже тогда, когда отношения между правительствами осложняются, а официальные каналы общения сокращаются или прекращаются.

Нино Бурджанадзе привела в пример собственный политический опыт и рассказала, что сталкивалась с резкой критикой в Грузии, когда призывала к диалогу с Россией. Однако, по ее убеждению, без переговоров невозможно урегулировать существующие противоречия и остановить дальнейшую эскалацию. При этом она подчеркнула, что диалог не означает согласия с позицией другой стороны, а поиск компромисса не следует путать с конформизмом. Задача политика - объяснять необходимость сложных переговоров, даже если такие инициативы не пользуются популярностью.

Говоря о роли женщин в вопросах международной безопасности, бывший председатель грузинского парламента отметила, что нельзя считать женщин по природе более миролюбивыми или всегда лучше подготовленными к компромиссу. Политическая мудрость, по ее словам, не зависит от пола, а определяется способностью оценивать последствия решений, слышать другую сторону и учитывать долгосрочные интересы общества и государства.

Нино Бурджанадзе также обратила внимание на значение женской дипломатии в гуманитарной сфере и предотвращении приграничных конфликтов. Для расширения участия женщин в вопросах безопасности, разоружения и урегулирования конфликтов необходимы специальные знания, в том числе в области международного права, военных механизмов, механизмов проверки, технологических изменений и стратегических рисков.

Отдельно она остановилась на роли молодежи. По ее мнению, молодому поколению важно учиться уважать чужое мнение, даже если оно принципиально расходится с собственным. "Самое главное для того, чтобы избежать конфликтов, - это уважение чужого мнения. Пусть даже тогда, когда ты совершенно его не разделяешь", - отметила Нино Бурджанадзе.

В числе приоритетов она назвала образование и профессиональную подготовку женщин, равный доступ к информации, развитие постоянных механизмов межпарламентского сотрудничества в Евразии и за ее пределами, а также укрепление связи между безопасностью и устойчивым развитием.-0-
Теги
Беларусь женщины
Новости рубрики Общество
Фото предоставлено студентками Студентки ВГТУ победили на международном конкурсе дизайнеров "Сибирский кутюрье"
Борьба за лидерство великих держав мешает развитию малых государств - мнение
Хуэйжун Чжао Беларусь - первая. Представительница Китая рассказала, в чем именно
Марианна Щеткина Щеткина предложила рассмотреть вопрос о формировании женского совета Евразийского региона 
Виолетта Талович Участие женщин в принятии решений должно приносить реальные результаты для мира и безопасности - сербский эксперт
Елена Базиле Эксперт: необходимо заново отстроить архитектуру безопасности
  • Главная
  • Не просто присутствовать за столом переговоров. Бурджанадзе о роли женщин в укреплении мира
    • Главное
    Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции
    Лукашенко призвал ОБСЕ вернуться к своим профессиональным обязанностям
    Лукашенко: война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена
    Турчин: на "Витебскдреве" производство в цеху МДФ должно начаться к июлю 2028 года
    Топ-новости
    "Это будет страшная эскалация". Лукашенко предостерег от попыток втягивания Беларуси в войну
    Лукашенко назвал основную причину передела мира
    Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
    Лукашенко считает важным созвать заседание глав государств ОБСЕ 
    Перцов: ни одна страна не сможет в одиночку решить проблемы безопасности ИИ
    Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?
    Модернизация завода: инженерия или перепродажа станков
    В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения
    Инициативы Беларуси способствуют созданию многополярного мироустройства - Русакович
    Пловец Машлякевич замкнул топ-5 на стометровке брассом на юношеской Олимпиаде
    В Беларуси спасли малыша с пороком диафрагмы, несовместимым с жизнью
    В Беларуси установлены критерии для получателей сельхозтехники за счет бюджетных средств
    Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
    Минская конференция по евразийской безопасности приобретает особое значение в современных условиях - представитель КНР 
    Делегация Брестской области в ноябре планирует посетить Санкт-Петербург 
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.