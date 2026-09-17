Не просто идти в ногу со временем, а опережать. Мицкевич о развитии судебной экспертизы в Беларуси

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитии судебной экспертизы в Беларуси нужно не просто идти в ногу со временем, а опережать его. Об этом заявил начальник Секретариата Всебелорусского народного собрания Валерий Мицкевич в Минске на пленарном заседании IV Международной научно-практической конференции "Роль и значение судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ушли очень далеко в своем развитии. Важно не просто идти в ногу со временем, а даже в какой-то степени опережать его. Это особенно актуально для экспертов, которые всегда должны находиться в авангарде. От того, насколько оперативно они реагируют на происходящие изменения в науке и технологиях, напрямую зависит обоснованность выводов и степень доверия к ним", - подчеркнул начальник Секретариата Всебелорусского народного собрания.-0- "Мы ушли очень далеко в своем развитии. Важно не просто идти в ногу со временем, а даже в какой-то степени опережать его. Это особенно актуально для экспертов, которые всегда должны находиться в авангарде. От того, насколько оперативно они реагируют на происходящие изменения в науке и технологиях, напрямую зависит обоснованность выводов и степень доверия к ним", - подчеркнул начальник Секретариата Всебелорусского народного собрания.-0-





Фото Николая Петрова

Валерий Мицкевич подчеркнул, что эксперты осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с требованиями законодательства. При проведении исследований используются методы, достоверность которых подтверждена. "Будучи людьми с огромным багажом теоретических знаний и прикладных навыков, эксперты решают даже самые сложные задачи. Более того, они проявляют гибкость и адаптивность в методах работы. Это особенно важно в условиях стремительных технологических трансформаций", - сказал он, добавив, что своим трудом специалисты вносят весомый вклад в установление истины, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение законности и правопорядка.Как следствие, судебно-экспертная деятельность прочно стоит на страже национальной безопасности. Валерий Мицкевич выразил уверенность, что участники конференции предложат новые пути осуществления судебно-экспертной деятельности, в том числе с учетом профессиональных дисциплинарных подходов, ресурсов нейросетей и возможностей современных технологий, а дискуссия будет носить оживленный и конструктивный характер. Специалисты сообща выработают предложения по совершенствованию судебно-экспертной деятельности и оптимизации судебной экспертологии.