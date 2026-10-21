Не просто брелок, а шанс на спасение: почему осенью фликер может стать самым важным аксессуаром

В сумерках человек в темной одежде может появиться перед водителем почти внезапно. Еще мгновение назад дорога казалась свободной - и вот уже приходится экстренно тормозить. Осенью и зимой, когда светлеет поздно, темнеет рано, а дождь и туман ухудшают видимость, такая ситуация становится особенно опасной. Но у пешехода есть простой способ дать водителю больше времени на реакцию - световозвращающий элемент, или фликер. Почему он действительно важен, где его лучше разместить и как сделать безопасность частью повседневной жизни, корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.





25 метров или 150: разница, которая может спасти жизнь





Представьте обычный осенний вечер. Человек возвращается домой, спешит перейти дорогу, на нем темная куртка, а асфальт блестит после дождя. Водитель приближается к переходу, смотрит на дорогу, но замечает пешехода слишком поздно. В такой ситуации даже внимательность и опыт за рулем не всегда позволяют избежать столкновения.





Сергей Бабич обращает внимание на разницу в расстоянии, с которого водитель может увидеть человека в свете фар. Если на пешеходе нет световозвращающих элементов, он заметен примерно с 25 м. Если есть фликер, расстояние может увеличиться до 100-150 м.

Разница - не просто цифры. Чем раньше водитель увидит человека, тем больше у него возможностей снизить скорость, затормозить или выбрать безопасный маневр. "Мы всегда рассказываем о том, что может спасти жизнь. А это в том числе фликер - световозвращающий элемент, размещенный на одежде", - отмечает Сергей Бабич. Разница - не просто цифры. Чем раньше водитель увидит человека, тем больше у него возможностей снизить скорость, затормозить или выбрать безопасный маневр. "Мы всегда рассказываем о том, что может спасти жизнь. А это в том числе фликер - световозвращающий элемент, размещенный на одежде", - отмечает Сергей Бабич.





По словам начальника столичной Госавтоинспекции, осенью и зимой видимость на дороге ухудшается из-за дождей, туманов и короткого светового дня. При этом пешеходы нередко выбирают серую и темную одежду, которая сливается с окружающей средой. Особенно опасны ранние утренние часы и вечернее время, когда люди идут на работу и учебу или возвращаются домой.





Фликер может быть стильным





Один из аргументов против световозвращающих элементов - внешний вид. Кому-то кажется, что они портят образ, кому-то не хочется выделяться среди окружающих. Особенно часто такие сомнения возникают в городе, где искусственное освещение создает ощущение, что и без дополнительных аксессуаров все хорошо видно.





Однако, подчеркивает Сергей Бабич, современные технологии позволяют сделать световозвращающие элементы частью повседневной одежды. Они встречаются на куртках, обуви, рюкзаках, сумках. Можно выбрать и небольшой брелок, который аккуратно смотрится на одежде и при этом отражает свет фар.





Фликер не обязательно должен выглядеть как яркий отдельный аксессуар. Главное - чтобы он был заметен водителю. Разместить его можно на рукаве, ноге, рюкзаке или сумке. При выборе стоит обратить внимание на белые и лимонно-желтые элементы: по словам представителя ГАИ, они обладают хорошей световозвращающей способностью. Дополнительно повысить заметность помогают светлая и контрастная одежда, яркая шапка или шарф. Но это не повод отказываться от фликера: лучше использовать несколько способов обозначить себя на дороге.

Детям - особое внимание





Ребенок может внезапно выбежать на проезжую часть, увлечься игрой или не рассчитать расстояние до автомобиля. Взрослый тоже иногда отвлекается или торопится, но детям особенно сложно правильно оценить дорожную обстановку. Поэтому родителям важно не просто купить световозвращающий элемент, а убедиться, что ребенок действительно носит его каждый день. Хорошо, если такие детали уже предусмотрены на верхней одежде, обуви или рюкзаке. Можно выбрать яркие аксессуары, которые ребенку нравятся и которые он не захочет оставлять дома. "Дети очень энергично себя ведут на дороге, могут выскочить в неподходящий момент и попасть под колеса", - обращает внимание Сергей Бабич.





Столичная Госавтоинспекция проводит профилактическую работу в школах, детских садах и трудовых коллективах. С детьми говорят о безопасности в доступной форме, используют игровые материалы и мультфильмы, раздают световозвращающие элементы. Со взрослыми обсуждают ответственность за собственную жизнь и здоровье, а также за безопасность близких. Но одних бесед недостаточно. Если ребенок каждый день видит, что родители сами переходят дорогу в темной одежде без фликера, призывы соблюдать правила могут остаться для него просто словами. Личный пример - тоже часть безопасности.





Почему водители не всегда успевают среагировать





По наблюдениям Сергея Бабича, наезды на пешеходов нередко происходят не потому, что водитель намеренно идет на столкновение, а потому, что поздно замечает человека. Этому могут способствовать плохая погода, недостаточная освещенность и одежда, которая практически не выделяется на фоне дороги.

Водителю необходимо учитывать, что за пределами освещенного участка или из темноты на проезжую часть может выйти пешеход. Но и пешеходу важно не рассчитывать исключительно на то, что его обязательно увидят и пропустят. Перед переходом следует убедиться, что приближающийся автомобиль остановился и водитель действительно предоставляет преимущество. Только после этого можно начинать движение. Даже на пешеходном переходе необходимо сохранять внимательность. Водителю необходимо учитывать, что за пределами освещенного участка или из темноты на проезжую часть может выйти пешеход. Но и пешеходу важно не рассчитывать исключительно на то, что его обязательно увидят и пропустят. Перед переходом следует убедиться, что приближающийся автомобиль остановился и водитель действительно предоставляет преимущество. Только после этого можно начинать движение. Даже на пешеходном переходе необходимо сохранять внимательность.





"Наша задача - воспитать у людей чувство ответственности за свою жизнь и здоровье, а также распространить эту информацию среди их близких, которым она в определенный момент может сохранить жизнь", - говорит Сергей Бабич. Он подчеркивает, что профилактические мероприятия направлены прежде всего на предупреждение происшествий, а не на привлечение людей к ответственности.





При этом правила дорожного движения предусматривают обязательное использование световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части или обочине на неосвещенных участках дороги. За нарушение пешеходу может грозить предупреждение или штраф от одной до трех базовых величин. Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, размер штрафа составляет от трех до восьми базовых величин.





Осенью опасность касается не только пешеходов





С приходом холодов меняются условия движения для всех участников дорожного движения. Мокрый асфальт, раннее обледенение, особенно на мостах и путепроводах, могут ухудшить сцепление шин с дорогой. Поэтому водителям необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию, чтобы успеть остановиться при возникновении опасности.





Не менее важно проверить техническое состояние автомобиля. Должны исправно работать фары, габаритные огни и указатели поворота, стеклоочистители, система обдува и обогрева стекол, обогрев зеркал и заднего стекла. Запотевшие окна и неисправные дворники способны серьезно ограничить обзор в самый неподходящий момент.





Пешеходам же стоит помнить: темная одежда не делает их заметными автоматически, даже если улица освещена фонарями. А водителям - быть готовыми к появлению человека на дороге и заранее снижать скорость там, где это необходимо.





Маленькая привычка с большим смыслом





Фликер не отменяет осторожности, не заменяет внимательности и не гарантирует, что происшествия не случится. Но он помогает водителю раньше заметить пешехода, а значит, дает дополнительное время, которого иногда так не хватает на дороге. Прикрепить световозвращающий элемент к куртке или рюкзаку занимает всего несколько секунд. Проверить, есть ли он у ребенка перед выходом из дома, - еще одна простая привычка. Но именно такие повседневные решения способны повлиять на безопасность.

"Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения: учитывайте погодные условия, будьте внимательны и осторожны. Пешеходам необходимо позаботиться о своей заметности, а водителям - быть готовыми своевременно снизить скорость вплоть до остановки", - резюмировал Сергей Бабич. "Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения: учитывайте погодные условия, будьте внимательны и осторожны. Пешеходам необходимо позаботиться о своей заметности, а водителям - быть готовыми своевременно снизить скорость вплоть до остановки", - резюмировал Сергей Бабич.





Осенью мы чаще достаем зонты, выбираем непромокаемую обувь и утепляемся. Самое время добавить к этому списку еще одну небольшую деталь - фликер. Возможно, именно благодаря ему водитель увидит вас не в последний момент, а заранее.





В столичной Госавтоинспекции напомнили, что с 25 по 31 октября пройдет республиканская профилактическая акция "Время стать заметным!", направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения.-0-





Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома