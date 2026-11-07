"Не прогноз, а глубокая погруженность в переговорный контекст". Шпаковский о словах Президента про окончание войны в Украине

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на Минской конференции по евразийской безопасности привлекло всеобщее внимание. Слова главы государства о скором завершении конфликта в Украине - не прогноз, а глубокая погруженность в переговорный контекст мирного урегулирования конфликта. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Александр Шпаковский.Говоря о значении IV Минской конференции по евразийской безопасности и о выступлении Президента Беларуси Александра Лукашенко на этом объединяющем форуме, а также о реакции, которую оно вызвало в кулуарах, Александр Шпаковский отметил: "Это был гвоздь всей программы конференции. Выступление привлекло всеобщее внимание, было растиражировано новостными агентствами. И, конечно, вызвало высокий интерес со стороны политиков, формирующих кругов разных государств, дипломатического и экспертного сообщества".Во время выступления на Минской конференции Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что в ближайшие месяцы война в Украине будет завершена. "Кто-то пытался получить больше информации, на чем Президент основывает свою точку зрения, потому что, как правильно говорят, это был не прогноз. Политики такого высокого уровня не занимаются прогнозированием. Совершенно очевидно, что Александр Лукашенко глубоко погружен в переговорный контекст мирного урегулирования конфликта на территории Украины, и у него есть определенная информация, которая позволяет делать столь серьезные выводы", - сказал член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей.Александр Шпаковский заметил, что в то же время был высказан определенными коллегами некоторый скепсис: "Потому что боевые действия в Украине имеют характер высокой интенсивности, согласия между сторонами нет. Та гуманитарная акция, которая прошла в населенном пункте Алешки (Херсонской области. - Прим. БЕЛТА), действительно, это такой пробный шар о том, что можно договариваться. Но обратите внимание, особенно это касается Украины, какой критике подвергся уполномоченный (Верховной рады. - Прим. БЕЛТА) по правам человека Дмитрий Лубинец, хотя он всего лишь выполнял поставленную государством задачу. Просто за сам факт контактов визави с российской стороны, хотя это далеко не первые контакты".К слову, белорусская сторона выполняла свою особую роль в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск, будучи активным участником этого международного процесса, обеспечивал выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии.-0-