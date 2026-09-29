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Не особые условия, а равные возможности: как меняется подход к инклюзивному трудоустройству

Опубликовано:

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Общество
29 сентября 2026, 10:00

Не особые условия, а равные возможности: как меняется подход к инклюзивному трудоустройству

Компания А1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси подписали соглашение о продолжении сотрудничества. Документ охватывает совместные социальные инициативы, развитие цифровых возможностей и создание равных возможностей для разных групп населения. Одно из направлений этой работы - инклюзия.  Опыт А1 показывает, что доступная рабочая среда складывается не только из оборудования и планировки: значение имеют организация обучения, поддержка коллег и готовность работодателя видеть в человеке профессионала.  

Сотрудничество продолжается

Новое соглашение закрепило намерение А1 и ЮНФПА продолжать сотрудничество, в котором важное место занимают цифровые проекты.  Вместе партнеры помогают людям старшего возраста и людям с инвалидностью осваивать смартфоны и онлайн-сервисы: для них подготовлены доступные путеводители, а для социальных работников - рекомендации по обучению. Еще одно совместное направление - безопасность детей в интернете. Вместе с Белорусским детским фондом А1 и ЮНФПА развивают Клуб ответственных инфлюенсеров "Ты в сети", участники которого учатся безопасно и позитивно говорить с молодой аудиторией и транслируют идеи ответственного поведения в сети. 

Экспертный круглый стол по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью, организованный Глобальным договором ООН в Беларуси и ЮНФПА в главном офисе А1, стал площадкой для разговора крупных компаний и организаций о том, какие условия нужны для развития инклюзивного трудоустройства, с какими трудностями сталкиваются работодатели и сотрудники и какие решения уже доказали свою эффективность. Дальше дело за практикой.

Не формальность, а основа
Инклюзивное трудоустройство постепенно перестает быть темой отдельных социальных инициатив и становится частью повседневной деятельности компаний. Для А1 это уже многолетняя и последовательная практика - как внутри компании, так и для внешних проектов. Самый известный из них - "Инклюзивные кофейни" в А1, и это яркий пример того, как бизнес может сделать доступность среды не формальностью, а основой, от которой зависит, может ли сотрудник самостоятельно выполнять свои обязанности и чувствовать себя полноценной частью команды.
Первая "Инклюзивная кофейня" открылась в А1 в ноябре 2020 года, и она же стала первым местом в Минске, где была создана безбарьерная среда не только для посетителей, но и для персонала. Там оборудовали стойку-трансформер, чтобы бариста мог подстроить все под себя в зависимости от своего роста и физических возможностей. Колясочник и человек с низким или высоким ростом - каждый приспосабливает рабочее место так, как именно ему удобно. 

Гости выбирают намного больше, чем просто качественный кофе
При этом пандус, удобная стойка и адаптированное оборудование важны, но сами по себе не решают всех вопросов, когда речь идет о трудоустройстве людей с особенностями. Необходимы подготовленная команда, понятный процесс найма, обучение и адаптация каждого сотрудника, наставничество и возможность профессионального развития. Особого внимания требует и тема отношений коллег и посетителей. И в "Инклюзивных кофейнях" в А1 все это есть.

Сейчас в Минске работают уже две точки, еще по одной открылось и в регионах - сначала в Бресте, потом в Могилеве. Каждая из них - это возможность получить профессию и развиваться в ней, реальные рабочие места для людей с инвалидностью, а также гости, которые приходят, потому что выбирают намного больше, чем просто качественный кофе, - атмосферу, где каждый может быть собой, и это даже приветствуется. На данный момент в сети трудоустроены 11 человек с инвалидностью. 

Доступность и театр, технологии, искусство
В течение многих лет А1 последовательно внедряет ESG-принципы в свою деятельность и поддерживает проекты, которые помогают людям с инвалидностью участвовать в общественной и культурной жизни. Так с момента основания, уже более десятилетия, компания поддерживает театр "і", где занимаются и выступают на одной сцене дети с расстройством аутистического спектра (РАС) и их нормотипичные сверстники. За это время создано 20 спектаклей, а на постоянной основе в работе театра более 200 юных участников. 
При поддержке А1 в театре создаются новые постановки, а на его базе проводятся мероприятия для профильных специалистов и семей, привлекающие внимание к проблемам социальной интеграции людей с аутизмом. Например, международный форум "Театр и аутизм", который организуется для обмена практическим опытом в создании эффективной инклюзивной среды для специалистов коррекционных центров, педагогов, психологов, тьюторов и родителей. К слову, работы художников театра можно увидеть и за пределами сцены: например, картины Макса Лагуна выставлялись в "Инклюзивных кофейнях" и галерее А1.

Вместе с ЮНФПА компания развивает инициативу #яонлайн. Волонтеры помогают людям старшего возраста и людям с инвалидностью осваивать цифровые сервисы и безопасно пользоваться ими. За время существования проект объединил более 2000 добровольцев по всей стране. Специализированное обучение прошли более 1000 социальных работников и людей старшего возраста. 

В 2026 году А1 поддержал инклюзивный арт-проект "След" в Минском городском социальном пансионате "Очаг". При участии профессиональных художников-волонтеров и жителей пансионата здесь появилось более 20 росписей. Часть работ выполнена по идеям и эскизам подопечных организации. Компания приобрела материалы для проекта. Росписи сделали помещения уютнее для живущих там людей.

Вместо исключения - часть обычного дня

Особое внимание теме инклюзии А1 уделяет внутри самой компании: безбарьерная среда создана не только во многих магазинах, а также в главном офисе в Минске. Кроме того, А1 наладил возможность дистанционной работы для своих сотрудников. Это позволяет рассматривать в качестве кандидатов на трудоустройство в компанию людей с инвалидностью. 

Потому что только на собственном примере можно показать, как идея может быть реализована в конкретных вещах, когда у человека есть работа и возможность получать профессиональный опыт, собственный доход и строить планы на будущее. Ведь инклюзия становится реальностью не тогда, когда о ней говорят как об исключении, а когда является частью обычного рабочего дня.

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