"Не носят концептуального характера". Какие новации могут внести в избирательное законодательство?

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Какие изменения могут в перспективе внести в избирательное законодательство, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время посещения колледжа бизнеса и права в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Карпенко, после окончания каждой избирательной кампании ЦИК совместно с регионами анализируют применение избирательного законодательства, необходимость в трансформации. "Любая система, какой бы она ни была совершенной, должна развиваться. Она не стоит на месте", - подчеркнул председатель Центральной избирательной комиссии. Он анонсировал, что предполагаются некоторые новации в перспективе. "Изменения, которые мы предполагаем рассмотреть, не носят какого-то концептуального характера. Это не те изменения, которые неожиданно будут восприняты основными игроками на политическом поле в период избирательной кампании: политическими партиями, потенциальными кандидатами, которые будут участвовать в Едином дне голосования, и так далее", - заверил Игорь Карпенко.

Так, одно из предложений касается изменений законодательства в части рационального использования средств бюджета. "Например, стационарная кабина стоит дороже, чем переносная или ширма, которая может использоваться. Это не наша новация, мы это наблюдаем повсеместно, в том числе в избирательных системах европейских стран", - отметил председатель ЦИК. Так, одно из предложений касается изменений законодательства в части рационального использования средств бюджета. "Например, стационарная кабина стоит дороже, чем переносная или ширма, которая может использоваться. Это не наша новация, мы это наблюдаем повсеместно, в том числе в избирательных системах европейских стран", - отметил председатель ЦИК.





Также в избирательном законодательстве может быть закреплено понятие "электоральное волонтерство". Такой опыт существует в странах СНГ. "Недавно мы были в России на парламентских выборах, видели, что данный институт достаточно активно развивается. Есть правовые нормы, которые обеспечивают деятельность волонтеров. Они должны понимать, какими обладают правами, обязанностями и, соответственно, как работают во взаимодействии с организаторами выборов непосредственно", - пояснил Игорь Карпенко.





Председатель ЦИК обратил внимание, что институт электорального волонтерства в Беларуси развивается. Одним из его элементов он назвал учебную лабораторию избирательного права и правового просвещения, которую создали в колледже бизнеса и права в Бресте. В том числе для молодежи там проводят занятия по принципу "равный обучает равного". "Это подчеркивает, что наша молодежь стремится знать и понимать, что такое избирательная система, осознанно принимать участие в выборах", - резюмировал он.-0-





Фото Виолетты Южаковой