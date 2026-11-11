Не исключена врожденная патология. Специалисты о волке-найденыше с деформированными конечностями

11 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Работники одного из предприятий Дзержинска в кустах недалеко от железнодорожных путей обнаружили истощенного волчонка с сильно деформированными конечностями. Животное нуждалось в срочной ветеринарной помощи, сообщает корреспондент БЕЛТА.



"При осмотре было установлено, что это волчонок. Конечности его были не травмированы, как сообщили обнаружившие животное люди, а сильно деформированы. При контакте с людьми он не проявлял агрессию, был истощен и нуждался в помощи. Такое увечье - это либо врожденная патология, либо следствие неправильного питания", - пояснили специалисты Дзержинской райветстанции, выехавшие на место.



Волчонок изъят из природной среды и размещен на карантин сроком 15 дней в центр экологического туризма "Станьково", где были проведены необходимые ветеринарные мероприятия, включая витаминизацию. Признаков бешенства или других заболеваний у найденыша выявлено не было.-0-