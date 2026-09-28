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Не глянцевые, а шершавые? Какие яблоки самые полезные

Опубликовано:

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Общество
28 сентября 2026, 12:45

Не глянцевые, а шершавые? Какие яблоки самые полезные

Яблоки - одни из самых популярных и доступных сезонных фруктов. В чем главная польза этого садового витамина и как его выбрать в магазине? Можно ли использовать яблоки в качестве здорового перекуса? И сколько нужно съедать их в день без вреда для здоровья? Спросили у эксперта.

Главные богатства

Под кожицей сочного спелого плода найдется аскорбиновая кислота, защищающая наш организм от инфекций и преждевременного старения. Также в яблоках содержится бета-каротин, который необходим для острого зрения, здоровья кожи и слизистых оболочек. Есть в них и калий - для сердца и сосудов, а также магний, который нормализует обмен веществ, снимает стресс и укрепляет кости.

- Главное богатство этого фрукта заключается в наличии пектиновых веществ, снижающих уровень вредного холестерина в крови, за счет чего на треть уменьшается риск развития инфаркта или инсульта. Яблоки призваны улучшить пищеварительный процесс.

Также они выводят из организма токсины и шлаки, - подчеркивает врач-гигиенист санитарно-эпидемиологического отдела ГУ "ЦГЭ Ленинского района г. Минска" Наталия Чернявская и уточняет, что содержание полезных веществ зависит от сорта и степени зрелости плодов, условий выращивания, а также способов хранения.
При выборе сорта фрукта в первую очередь ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения, советует Наталия Чернявская. В зеленых - меньше всего сахара, но больше ценных веществ и кислот. К тому же кислые зеленые яблоки куда реже вызывают аллергию, чем другие виды. В желтых - содержится большое количество пектинов, способствующих формированию здоровой микрофлоры.

Этот фрукт не рекомендуется в период обострения язвенной болезни и гастрита. Зато тем, у кого с желудком все в порядке, слегка "прокислиться" будет даже полезно. В зеленых яблоках есть хлорогеновая кислота - мощный антиоксидант, который даже после переработки сохраняет свои свойства.

- Что касается витаминов, то они представлены в яблоке практически полным рядом: А, С, Е (природные антиоксиданты), группы В, РР и Р, - отмечает врач-гигиенист и приводит в пример несколько фактов: - Витамин В2 спасает лицо от прыщей, волосы - от перхоти, губы - от трещин и язвочек, а витамин В1, который тоже присутствует в сочных плодах, легко справляется с усталостью, депрессией, раздражительностью и бессонницей.

Кроме того, яблоки содержат соединения, имеющие антибиотические свойства. Витамины С и Р участвуют в нескольких видах обмена веществ, обеспечивают нормальную проницаемость и функционирование кровеносных сосудов. 

Фруктовая терапия 

Полезными свойствами могут похвастаться не только кожица и мякоть плода, но и семечки. Съедая в день по 5-6 яблочных зернышек, вы полностью закроете суточную потребность в йоде. 

- Если биологическая ценность яблок высока, то энергетическая составляющая низкая. Вот почему яблоки так широко используются с диетической, лечебно-профилактической целью, в косметологии.  Как говорил великий Гиппократ: "Наша пища должна быть лекарством, а наше лекарство должно быть пищей". Эта крылатая фраза очень характерна для яблок, - улыбается спикер и дополняет, что народная медицина знает множество рецептов против разных болезней на основе яблок.

В одном яблоке с кожурой содержится около 3 г пищевых волокон, то есть 10% от суточной нормы.

- Каждодневное употребление двух яблок позволяет снизить на 16% уровень холестерина. А если в ежедневный рацион добавить к ним среднюю головку лука и выпивать 4 чашки зеленого чая, то риск возникновения инфаркта уменьшится на 32%, - делится собеседница. 
При этом в зависимости от медицинских показаний следует с большей тщательностью подбирать сорта, отличающиеся биоактивными свойствами. Так, по словам эксперта, свежие кисло-сладкие яблоки рекомендуются при гастритах, спастических колитах, дискинезии (нарушение движений) желчных путей с пониженной кислотностью желудочного сока. Большая польза от этого фрукта для людей, страдающих ожирением. 

Кстати, яблоки можно использовать в качестве перекуса между основными приемами пищи, но лучше не есть их на голодный желудок.

По словам собеседницы, при комплексном лечении атеросклероза, гипертонии, ожирения, заболеваний желчного пузыря полезно употреблять полстакана свежевыжатого яблочного сока за 15-20 минут перед едой. 

- Содержание в яблоках большого количества железа делает их незаменимыми при лечении малокровия, - уточняет она. - При болезнях почек рекомендуется употреблять три-четыре сладких яблока в день, а при мочекаменной болезни - пить чай из яблочной кожуры.

Отказаться от глянца

Яблоки хороши в разных вариантах приготовления: от свежих до компота и повидла. К примеру, свежие или запеченные яблоки содержат в себе меньше сахара и калорий, что может быть полезно для людей с лишним весом, сахарным диабетом. Проваренные с молоком - действуют легким слабительным, особенно для пожилых людей. 

- Детям с витаминной недостаточностью полезно пить смеси соков свежих овощей, фруктов и ягод, которые готовятся перед самым употреблением. К примеру, смешиваем яблочный, морковный и брусничный напитки поровну и добавляем сахар по вкусу, - говорит медик. 

Наталия Чернявская уточняет: выбирая яблоки в магазине или на рынке, не стоит отдавать предпочтение самым крупным и внешне красивым плодам с глянцевой кожурой.

- Такие фрукты могут быть обработаны вредной для организма химией, которую не смыть теплой водой, - заключает она. - Опытные садоводы уверены, что самые вкусные яблоки те, что имеют слегка шершавую кожуру.

| Марина Валах, газета "7 дней"; фото из открытых интернет-источников.

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