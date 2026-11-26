26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одни молодые авторы хотят популяризировать белорусский язык и открывать читателям родные места, другие только присматриваются к журналистике и пробуют свои силы перед профессиональным жюри. В Минске проходит финал пятого сезона республиканского конкурса молодых журналистов "Пресс-код", где участники не только защищают свои проекты, но и получают возможность заявить о себе перед представителями ведущих СМИ страны, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам первого заместителя министра информации Дениса Езерского, "Пресс-код" стал частью системы работы с молодыми кадрами, которую выстраивает Министерство информации. В регионах при поддержке СМИ и Министерства образования действуют профильные классы и журналистские клубы. "Это определенный лифт. Члены жюри, которые сегодня отсматривают уже второй день подряд, они, конечно, берут многих ребят на карандаш", - отметил Денис Езерский.





Конкурс дает возможность увидеть, насколько молодые люди готовы войти в профессию, насколько им интересна журналистика и хотят ли они связать с ней свое будущее. Финал при этом становится для участников своеобразной профессиональной проверкой. "Это сцена, на которой ребята могут испытать себя в условиях камер, софитов, экранов и жюри. Это школа, определенная закалка. Поэтому молодежи нужно не бояться и дерзать", - считает Денис Езерский.





Секретарь ЦК БРСМ Светлана Павленина отметила, что финалисты получают возможность быть замеченными представителями СМИ, а некоторым предложения о работе поступили уже после первого дня выступлений. "Это действительно уникальный шанс заявить о себе здесь и сейчас, чтобы тебя заметили. Вчера некоторым ребятам уже поступили предложения: они хотели бы переехать в Минск и приступить к работе на нашем телеканале", - рассказала Светлана Павленина.





Она добавила, что журналистика - это большая ответственность, но вместе с тем увлекательное дело: возможность первым рассказать о новостях своего города, области и страны. БРСМ, по ее словам, поддерживает молодых людей, которые не боятся задавать вопросы, создавать интересные видеоролики и сюжеты.





Одна из участниц Милана Крук работает журналистом на "Радио-Минск". Выбор радио для нее не случаен. В детстве девушка часто слушала его дома у бабушки и дедушки, радио любит и ее мама. А преподаватели журфака не раз говорили, что радиожурналистика - хорошая школа для будущего профессионала.





У десятиклассника Специализированного лицея МВД Даниила Кушеля пока другой профессиональный ориентир. Он мечтает стать офицером, а участие в конкурсе стало возможностью представить свое учреждение образования на республиканском уровне. К выступлению юноша готовился основательно и рад, что в его начинании его поддерживают как родители, так и педагоги. "Мне с детства очень хотелось стать офицером. Я уже тогда гордился людьми, которые держали оборону во время Великой Отечественной войны. Хочу приносить нашей стране, нашему миру пользу, чтобы мы жили под мирным небом", - поделился Даниил.





Всего в пятом сезоне определят 14 победителей. Их имена объявят в декабре 2026 года на Форуме молодых журналистов.





Организаторами конкурса выступают Министерство информации и Белорусский республиканский союз молодежи.-0-