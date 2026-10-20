Названы лучшие оздоровительные лагеря Беларуси 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" объявили победителей республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный лагерь Беларуси. Награждение состоялось во время Республиканского семинара-совещания по подведению итогов оздоровления детей в летний период 2026 года, передает корреспондент БЕЛТА.
Победителей определили в нескольких номинациях. Лучшим стационарным лагерем стал воспитательно-оздоровительный лагерь "Дружба" УП "Витебскоблгаз". Среди лагерей, находящихся в оперативном управлении отделов образования исполнительных комитетов, - воспитательно-оздоровительный лагерь "Буревестник" Узденского района.
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