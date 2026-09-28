Названы имена девяти суперфиналистов конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны имена девяти суперфиналистов конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Беларуси - 2026", которые продолжат борьбу за звание абсолютного победителя. Об этом БЕЛТА сообщили в Академии национального образования.
Опубликованы итоговые результаты заключительного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года 2026". По итогам всех испытаний определены результаты участников и места финалистов в каждой номинации.
В категории "История, обществоведение, география" в суперфинал вышел Евгений Ришкевич, а блок "Физика, астрономия, математика, информатика" представит Денис Дубаневич. Лучшей в номинации "Химия, биология" признана Ольга Головешкина, в категории "Начальные классы" - Наталья Мулярчик, "Иностранный язык" - Вероника Сергеева.
Филологическое направление "Русский язык и литература, белорусский язык и литература" представит Павел Ушкевич. Победителем в номинации "Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная и медицинская подготовка" стал Андрей Безлепкин.
Кроме того, в число сильнейших вошли победители новых категорий: лучшей в номинации "Молодой учитель" стала Анастасия Бирюкова, а в категории "Молодой директор" первенствовал Сергей Горошко.
По итогам комплексных испытаний конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси" на уровне учреждений образования, районов и регионов право выйти в финал конкурса получили 63 педагога. В суперфинал же прошли девять конкурсантов, среди которых будет определен абсолютный победитель.
Участники уже прошли через такие конкурсные испытания как "самопредставление", "мастер-класс", "урок в незнакомом классе", а также "комплексная письменная работа", которая впервые была включена в программу в этом году. Завтра педагогов ожидает брифинг "Разговоры о главном" и мини-урок на сцене по предложенной теме.
Объявление учителя года Беларуси 2026 состоится 2 октября во Дворце Республики в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к профессиональному празднику - Дню учителя.-0
Общество
28 сентября 2026, 22:43
Названы имена девяти суперфиналистов конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"
Фото Академии национального образования
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