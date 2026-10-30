Научная экспертиза и аналитика. БелИСА отметил 30-летие со дня основания

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА), прошло в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.



Как отметила директор института Ирина Жилинская, сегодня БелИСА - это аккредитованная государственная научная организация, которая состоит из 14 отделов со штабом более 120 человек. "За 30-летний период нашими сотрудниками зарегистрировано более 112 тыс. научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Институт является национальным оператором государственной экспертизы, осуществляет планирование, подготовку научных работников высшей квалификации в целом по стране и по отраслям. Мы организуем и анализируем международное научно-техническое сотрудничество, выполняем международные научные проекты и функции по межгосударственному обмену научно-технической информации со странами СНГ", - рассказала она.



По словам первого заместителя генерального секретаря СНГ Игоря Петришенко, институт является своеобразным центром коммерциализации подходов и разработок, необходимых для инновационного развития. БелИСА подкрепляет развитие национальной экономики научно-техническими разработками, без которых эффективное функционирование невозможно.



Как отметил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, институт внес ключевой вклад в формирование комплексного прогноза научно-технического прогресса на 2026-2030 годы. "Формирование реестра научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ - также заслуга института. Это кропотливый труд, который требует щепетильного внимания к деталям, - сказал он. - Перед БелИСА стоит задача по увеличению вклада науки в ВВП. При всех компетенциях, которые есть у коллектива, эта цель может быть достигнута".



Во время торжественного мероприятия были вручены награды лучшим сотрудникам БелИСА.-0-