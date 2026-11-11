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Национальный центр обмена трафиком: 16 лет в центре цифровых коммуникаций

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
11 ноября 2026, 10:00

Национальный центр обмена трафиком: 16 лет в центре цифровых коммуникаций

11 ноября Национальный центр обмена трафиком (NTEC) отмечает свой день рождения. В телекоммуникационной сфере на национальном и международном рынках за 16 лет работы NTEC стал конкурентоспособным предприятием, надежным партнером и для уже более чем сотни иностранных компаний в части пропуска транзитного трафика, телефонии, sms, предоставлении выделенного доступа в Интернет. Используя уникальные преимущества страны, NTEC эффективно отстраивает современные, высокоскоростные магистрали связи, связывающие Европу и Азию.

NTEC, осуществляя международную деятельность, формирует полносвязный интернет для белорусских провайдеров - для этого подключается к ключевым международным дата-центрам, привлекает и размещает в стране информационные ресурсы ведущих международных компаний.

Центр кибербезопасности NTEC: первый в стране

Являясь телекоммуникационным оператором, технологически подключенным к сетям десятков государств, NTEC уделяет ключевое внимание противодействию кибератакам, постоянное нахождение под которыми позволило за годы круглосуточной работы получить уникальный опыт и сформировать команду, эффективно противостоящую киберугрозам.  Так в 2023 году в NTEC был создан первый в Беларуси аттестованный центр кибербезопасности, работа которого повышает уровень защиты информационных инфраструктур государственных органов и организаций от внешних и внутренних угроз.

 Эволюция ИТ-вендора: разработка высокотехнологичных ИТ-решений

В 2023 году в структуре NTEC создано подразделение разработки программного обеспечения NTechnology. Решая вопросы импортозамещения, реализуя принципы технологического суверенитета страны, NTEC создает высоко востребованные программно-аппаратные продукты. В 2024 году разработана отечественная система мониторинга событий информационной безопасности - SIEM. Продуктовая линейка NTEC активно расширяется: разрабатываются сканер веб-шеллов, система глубокого анализа трафика, ряд решений на основе искусственного интеллекта и ключевые внутренние проекты для обеспечения комплексной защиты от киберугроз.

Создание безопасной среды: международный уровень киберучений cybeRRing

В 2024 году NTEC совместно с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь разработан, создан и введен в эксплуатацию первый отечественный киберполигон CyberRing для проведения киберучений.

Совместно с Национальным центром кибербезопасности в 2024 и 2025 годах организованы и проведены киберучения для аттестованных центров кибербезопасности Республики Беларусь, а также и для других компаний, в т.ч. cферы энергетики, связи и транспорта.

Кибертренировка на киберполигоне CyberRing - это ключевой элемент современной национальной стратегии кибербезопасности. Ее главная ценность - в создании безопасной, но при этом максимально реалистичной среды для обучения и оттачивания навыков. 

Киберполигон NTEC CyberRing уже зарекомендовал себя как площадка для соревнований высокого уровня. Так, в 2026 году в международных киберучениях cybeRRing-2026 приняли участие более 50 команд из пяти стран (Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана). Это подтверждает доверие со стороны международных партнеров и высокий уровень белорусской разработки. Такие мероприятия становятся площадкой для обмена опытом и укрепления международных связей в сфере кибербезопасности. 

Активно на киберполигоне оттачивают свои навыки студенты профиля информационной и кибербезопасности ведущих белорусских учебных заведений -   БГУИР, БГУ, БГАС. 

Киберполигон CyberRing интегрирован в образовательные программы Международного центра образования NTEC "ROZUM" для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков для сотрудников и руководителей ИБ/IT-подразделений, стремящихся повысить уровень защищенности своих бизнес-процессов от современных киберугроз.
  

На Международный центр образования NTEC "ROZUM" в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь №40 "О кибербезопасности" возложена уникальная компетенция по переподготовке руководящих работников и специалистов по вопросам кибербезопасности страны. При этом Международный центр образования также является площадкой для широкого ряда высоко востребованных курсов, наиболее актуальных в сфере цифровизации страны.  Только за 6 лет работы обучение на базе NTEC прошло более 8500 слушателей по более чем 80 программам повышения квалификации и обучающим курсам. 
NTEC - успешно и динамично развивающаяся компания с глобальными планами и миссией быть в центре цифровых коммуникаций с высочайшей профессиональной компетенцией. Команда NTEC гордится своей работой, достижениями и успехами. Коллектив NTEC уникален. Сила - в каждом сотруднике компании.

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