25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе образования одаренной молодежи Национальный детский технопарк играет ключевую системообразующую роль. Пройти здесь подготовку получают возможность юные рационализаторы, которые обучаются в профильных инженерных классах или занимаются в инженерно-технических центрах. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1"
рассказал первый заместитель министра образования Александр Баханович.
На сегодняшний день насчитывается около 600 инженерных классов по всей стране, в которых уже обучается около 8 тыс. школьников. "Также во всех регионах и районах организовано 188 инженерно-технических центров, где техническим творчеством занимаются свыше 15,5 тыс. ребят. В их работе задействовано 417 предприятий, которые учащиеся посещают, видят, какие задачи, оборудование, какие технологии используются сегодня", - рассказал первый заместитель министра образования.
В этой системе Национальный детский технопарк играет ключевую системообразующую роль. "Это мощный социальный научный лифт для всей одаренной молодежи нашей страны. Там сегодня идет подготовка по 15 перспективным направлениям, с ребятами занимаются ведущие профессора, заведующие ведущих кафедр. Национальный детский технопарк заключил дорожные карты со всеми ведущими министерствами, они дают конкретные производственные задачи, которые ребята решают", - отметил Александр Баханович.
Лучшие выпускники детского технопарка поступают в профильные университеты без вступительных экзаменов. "Дальше их подхватывают как раз в университетах студенческие конструкторские бюро и наши отраслевые лаборатории. И лучшие из лучших становятся резидентами наших технопарков", - рассказал эксперт.-0-