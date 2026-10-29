Национальные библиотеки Беларуси и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве





29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и Национальной академической библиотекой Казахстана подписали во время XIII Международный конгресса "Библиотека как феномен культуры" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.Генеральный директор НББ, депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин подчеркнул важность развития культурных связей между Беларусью и Казахстаном. "Казахстан - наш стратегический партнер. Обычно мы говорим о политическом и экономическом измерении, но я убежден, что культурное должно быть в приоритете. Если мы будем друг друга лучше понимать, то, безусловно, наши связи будут более прочными", - сказал он. И далее подчеркнул, что подписание документа станет основой для новых проектов.Директор Национальной академической библиотеки Казахстана Кумис Сеитова предложила открыть уголок казахстанской литературы в Национальной библиотеке Беларуси и уголок белорусской литературы в Национальной академической библиотеке Казахстана. В качестве начала воплощения инициативы она вручила Вадиму Гигину две книги - "Слово об отце" Касым-Жомарта Токаева и книгу о Кемеле Токаеве, участнике Великой Отечественной войны, одном из основоположников детективно-приключенческого жанра в казахской литературе.Также состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и ООО "Антиплагиат". Как пояснил Вадим Гигин, благодаря этому соглашению НББ стала главной организацией в стране по реализации услуг системы "Антиплагиат".-0-