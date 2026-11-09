НАТО непрерывно ведет техническую разведку территории России и Беларуси - Шойгу

- Шойгу: деструктивные методы Запада не приносят успеха там, где во главу угла ставятся интересы народа
При этом он отметил, что российская сторона видит реальные усилия и заинтересованность президента США Дональда Трампа и его команды в урегулировании украинского кризиса. "Мы это, безусловно, ценим. Но мы наблюдаем и непримиримую, откровенно неразумную позицию европейских стран", - указал секретарь Совбеза РФ.
"Нынешняя Европа готова идти до конца в своей антироссийской истерии, а украинцы для них расходный материал. При поддержке европейских спонсоров киевский режим продолжает свою террористическую деятельность, наносит удары по сугубо гражданским объектам и транспортным средствам, в том числе белорусским. В Киеве не готовы обсуждать долгосрочные решения, которые принесли бы устойчивый и стабильный мир", - заявил Сергей Шойгу.-0-
Фото БЕЛТА / ТАСС