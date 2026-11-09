НАТО непрерывно ведет техническую разведку территории России и Беларуси - Шойгу

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9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. НАТО демонстративно отрабатывает наступление на восток, непрерывно ведет техническую разведку территории России и Беларуси. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 9 ноября в Москве на 14-й встрече секретарей совбезов государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА."Продолжается милитаризация Европы, растут военные расходы. На учениях демонстративно отрабатывается наступление на восток. В Польше и Балтии планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура НАТО. Непрерывно ведется техническая разведка территории России и Беларуси. В приграничных районах регулярно осуществляются провокации", - сказал Сергей Шойгу.При этом он отметил, что российская сторона видит реальные усилия и заинтересованность президента США Дональда Трампа и его команды в урегулировании украинского кризиса. "Мы это, безусловно, ценим. Но мы наблюдаем и непримиримую, откровенно неразумную позицию европейских стран", - указал секретарь Совбеза РФ."Нынешняя Европа готова идти до конца в своей антироссийской истерии, а украинцы для них расходный материал. При поддержке европейских спонсоров киевский режим продолжает свою террористическую деятельность, наносит удары по сугубо гражданским объектам и транспортным средствам, в том числе белорусским. В Киеве не готовы обсуждать долгосрочные решения, которые принесли бы устойчивый и стабильный мир", - заявил Сергей Шойгу.-0-