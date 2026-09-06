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"Настрой и подготовка воодушевляют". Вольфович о проверке одной из бригад внутренних войск

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
06 сентября 2026, 21:35

"Настрой и подготовка воодушевляют". Вольфович о проверке одной из бригад внутренних войск

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О результатах проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Александр Вольфович лично проинспектировал 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду. "Бригада очень специфическая. Есть, конечно, отличие от проверки Вооруженных Сил. Бригада дислоцируется в нескольких городах, порядка семи батальонов в разных населенных пунктах. У каждого из них свои задачи. Те батальоны, которые мы проинспектировали неожиданно для командования, приведены в боевую готовность, как и вся бригада. Они выполняют повседневные задачи в усиленном режиме по охране исправительных учреждений. Помимо этого, в каждом батальоне выделен специальный резерв для решения внезапно возникающих задач. Поэтому личный состав, помимо охраны учреждений, должен быть готов к решению внезапно возникающих задач, например поиску диверсантов. Комбаты знают свои задачи, подготовлены, морально-психологическое состояние личного состава высокое", - рассказал он.

При этом есть моменты, которым после проверки будет необходимо уделить внимание. Это вопросы, связанные со службой штабов, отработкой различных документов, с поддержанием связи и управлением в военное время.

"Люди понимают, что тренироваться надо, обстановка очень сложная. Впереди у них проверка контрольными занятиями по огневой и физической подготовке. Это основы выполнения задач любым военнослужащим. По итогам проверки мы сделаем более детальные выводы и проведем общий разбор под руководством министра внутренних дел и командующего внутренними войсками. Поправим то, на что нужно обратить внимание", - подчеркнул Александр Вольфович.

Во время проверки с каждым батальоном круглосуточно работают представители Государственного секретариата Совета безопасности. Они доводят до командиров внезапные вводные, имитирующие реальную обстановку современного военного времени.

"К примеру, в районе железнодорожного вокзала обнаружена группа неизвестных с черными сумками, которые вызывают подозрение. Смотрим, как отреагировал командир батальона на вводное: в журнале распоряжений фиксируется вызов, на место выбывает резервная группа со служебными собаками. Или другая вводная: в лесном массиве на окраине Орши обнаружена группа неизвестных лиц. Там реальную обстановку подыгрывают военнослужащие сил специальных операций. Мы смотрим, отреагировал ли командир батальона на это, довел ли полученную информацию старшему начальнику. Тут целая цепочка. Простой обстановки не будет. Должен быть свободный резерв, реагирующий на другие изменения обстановки", - пояснил Александр Вольфович.

Проверяющие оценивают способность и готовность ребят действовать по внезапно возникающим задачам. "Мы же не должны быть равнодушны к той информации, которая появляется независимо от специфики того или иного батальона. Есть люди в погонах. Они должны выполнять задачи, обеспечить мирную жизнь наших граждан. Поэтому к этому должны быть постоянно готовы. Более детальные, непосредственно профессиональные навыки, физическую подготовку оценим в ходе контрольных занятий по нормативам, которые есть сегодня во внутренних войсках", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

Касаясь итогов мобилизационных мероприятий, Александр Вольфович обратил внимание на высокую оперативность личного состава. "По докладу, вопросы отмобилизования прошли в очень короткие сроки. В течение суток эти подразделения были отмобилизованы, приведены в боевую готовность, приступили к вопросам слаживания. То есть несмотря на те заложенные сроки, которые были, справились за один день", - констатировал госсекретарь Совбеза.

По его словам, столь высокий результат стал возможен благодаря системной работе в повседневной деятельности внутренних войск. Военнослужащим запаса, подлежащим призыву при мобилизации, уделяется пристальное внимание. "Я знаю, что в нерабочее время этих военнослужащих приглашают в воинские части, проводят с ними занятия", - пояснил Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что командование внутренних войск абсолютно адекватно и конструктивно воспринимает объективную критику, своевременно реагируя на все указания. "Мы продолжаем проверку дальше, посмотрим, как они будут действовать в ходе учений и контрольных занятий. Но тот настрой людей, та подготовка, которую мы сегодня увидели, вполне воодушевляют и радуют", - резюмировал госсекретарь Совбеза.-0-

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