"Настрой и подготовка воодушевляют". Вольфович о проверке одной из бригад внутренних войск

Он подчеркнул, что командование внутренних войск абсолютно адекватно и конструктивно воспринимает объективную критику, своевременно реагируя на все указания. "Мы продолжаем проверку дальше, посмотрим, как они будут действовать в ходе учений и контрольных занятий. Но тот настрой людей, та подготовка, которую мы сегодня увидели, вполне воодушевляют и радуют", - резюмировал госсекретарь Совбеза.-0-





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