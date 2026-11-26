Для курсанта четвертого курса факультета милиции и общественной безопасности Академии МВД Тимофея Антонова нынешний конкурс уже второй. По его словам, в этот раз он учел прошлогодний опыт, изучил ошибки и серьезно подготовился как самостоятельно, так и с вузом. "Думаю, тогда мне помешали внутреннее отношение, волнение и неуверенность. В этот раз я работаю над собой и настроен по-боевому и только на победу", - поделился участник.

За звание лучшего курсанта борется и Александра Вазюля, представляющая факультет милиции Могилевского института МВД. Для девушки соревноваться в профессиональных навыках наравне с мужчинами волнительно, но она уверена в своих силах. "Испытания связаны с моей будущей профессией, поэтому ничего неожиданного или слишком сложного для меня нет. Во время сборки и разборки автомата я немного волновалась, но показала достойный результат. Впереди - одиночная строевая подготовка. Хочу с каждым испытанием проявлять себя все лучше", - отметила она.

Конкурс проводится Центральным комитетом БРСМ при поддержке Министерства образования, Министерства обороны, МВД, МЧС и Государственного пограничного комитета, а также при содействии РГОО "ДОСААФ" и БФСО "Динамо".-0-

Фото Рамиля Насибулина

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит первый день финальных состязаний республиканского конкурса "Курсант года", приуроченного к 85-летию с начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.Финальные дни конкурса стартовали с церемонии возложения цветов к Монументу Победы. Затем на базе Университета гражданской защиты МЧС состоялось торжественное открытие, после которого участники приступили к главным испытаниям. В них они демонстрируют строевую подготовку, навыки стрельбы из пневматической винтовки, разборки и сборки автомата Калашникова, а также сдают норматив по челночному бегу 10х10. После этого курсанты пройдут теоретическое тестирование из 30 вопросов по государственному устройству, истории ВОВ, основам безопасности жизнедеятельности и строевому уставу.Завершится конкурс 27 ноября творческим этапом-визиткой "Мой факультет". В сценической форме участники расскажут об истории своего факультета и о том, какое место занимают в его жизни. После этого пройдет церемония награждения. Помимо дипломов и призов, победителя отметят благодарностью Совета безопасности Беларуси и поездкой на парад Победы на Красной площади в Москве.Испытания первого дня Тимофея не пугают: большинство заданий ему хорошо знакомы. Строевую подготовку он отрабатывает ежедневно, а стрельба и разборка автомата входят в привычную программу обучения. "Стараюсь не зацикливаться на конкурсе, а просто выполнять задания так, как привык. В прошлом году творческий номер получился неудачным, поэтому сейчас мы учли ошибки и будем с наилучшей стороны представлять факультет. Мое выступление будет о связи с прошлым и о том, как творчество помогло мне научиться слушать и понимать людей. Именно поэтому я выбрал службу участкового инспектора милиции, на чем и строится мой мир", - рассказал Тимофей.В творческом конкурсе она планирует раскрыть службы в милиции с женской стороны, рассказать о своей мечте и пути к профессии. "С детства говорила родителям, что стану милиционером, и любила смотреть фильмы о сотрудниках милиции. Позже благодаря профильному классу в школе я смогла ближе познакомиться с этой профессией. Сейчас я уже почти лейтенант и стала первой девушкой - командиром взвода. Мне хотелось поучаствовать, чтобы познакомиться с курсантами других силовых ведомств, узнать об их службе и проверить, на что способна сама", - рассказала Александра.Заместитель начальника Университета гражданской защиты МЧС, полковник внутренней службы Николай Делендик назвал конкурс "Курсант года" большой школой жизни, которая помогает участникам подготовиться к будущей службе. "Это не просто событие, а возможность сформировать себя как будущих офицеров, защитников Отечества, людей, готовых быть на передовой. Испытания, которые проходят сегодня и завтра, позволят вам возглавить в ваших рядах личный состав. Полученные навыки пригодятся, чтобы с мужеством, честью и достоинством выполнять обязанности, возложенные на ваше ведомство и лично на вас", - подчеркнул он, обращаясь к курсантам.Первый секретарь Центрального комитета БРСМ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Павловский отметил, что конкурс также нацелен и на сплочение участников. Курсанты личным примером вдохновляют тех, кто только задумывается о выборе профессии, не только словами, но знаниями и навыками.