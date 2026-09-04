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Настоящий нациоцид. Марзалюк о политике ополячивания и окатоличивания населения Западной Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
04 сентября 2026, 20:26

Настоящий нациоцид. Марзалюк о политике ополячивания и окатоличивания населения Западной Беларуси

Игорь Марзалюк. Скриншот видео
Игорь Марзалюк. Скриншот видео
Игорь Марзалюк. Скриншот видео
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политику принудительного ополячивания и окатоличивания населения Западной Беларуси в годы оккупации можно квалифицировать как нациоцид. Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, историк Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка".
Историк обратил внимание, что местное население Западной Беларуси в годы польской оккупации испытывало национальную дискриминацию, принудительное ополячивание и окатоличивание. Вместе с тем, по Рижскому мирному договору 1921 года Польша принимала на себя обязательства по предоставлению населению Западной Беларуси всех прав, которые обеспечивали бы свободное развитие культуры, языка, исполнение религиозных обрядов.

"На самом деле поляки на территории Западной Беларуси проводили великодержавную шовинистскую политику. Они не признавали белорусов нацией, а главное их целью была наша полная полонизация. То есть полная ассимиляция белорусского народа, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Поэтому их действия можно квалифицировать как нациоцид: принудительная ассимиляция, уничтожение национального самосознания, стремление сделать из белорусов поляков. Для этого было необходимо уничтожить нашу память, нашу культуру, нашу историческую идентичность". 
Говоря про белорусский язык, историк отметил, что он последовательно уничтожался не только государственными органами, но и органами самоуправления: "Органы местной власти в первую очередь принимали на должности поляков. Если ты был православным и белорусом, то рассчитывать на значительную карьеру было в принципе невозможно". 

В подтверждение своих слов он обратился к цифрам. До захвата Польшей на территории Западной Беларуси работало около 400 белорусских школ, две учительские семинарии и пять гимназий. Целенаправленная политика полонизации и дискриминации белорусского населения привела к тому, что в 1939 году в Западной Беларуси на 4 млн белорусов не было ни одной белорусской средней школы, высшего учебного заведения, национального театра или библиотеки. Выходили белорусские газеты, издавалось несколько номеров, а после этого они закрывались.

"Ведущую роль в полонизации белорусского населения отыгрывал католический костел. Но и среди православного духовенства тоже нашли ренегатов, которые возглавили движение так называемых православных поляков, - отметил Игорь Марзалюк. - Западная Беларусь со стороны Ватикана воспринималась как миссионерская территория. В 1932 году польское правительство вместе с Ватиканом приняло тайное решение о том, что задача перехода Востока в католицизм, как и в прошлые столетия, является исторической миссией польского государства".

Историк констатировал, что самые страшные издевательства постигли белорусское национальное духовенство - как православное, так и католическое. Он привел некоторые примеры, которые указывают на дискриминационную политику в отношении духовенства. Так, перевод Библии на белорусский язык воспринимался как коммунистическая деятельность. За оформление документов о рождении детей на белорусском языке в качестве санкции по причине "фальсификации документов" могло использоваться даже тюремное заключение. 

"Такой "сладкой" была белорусская жизнь, когда наши земли были оккупированы Польшей. Но несмотря на это, поляки так и не смогли достичь своей заветной мечты: уничтожить белорусское национальное самосознание, осмысление нас как отдельного народа", - подчеркнул Игорь Марзалюк. 

Историк обратил внимание, что в 1937-1938 годах польские ученые проводили закрытые (не для широкой публики) этносоциологические исследования, изучали уровень национального самосознания в двух регионах. В первом преобладало население римско-католического вероисповедания (77 деревень), во втором - православного (107 деревень). 

"Результаты исследования показали, что польское национальное самосознание среди как католического, так и тем более православного населения не прижилось. Из 50 католических деревень только в семи было признано хорошее польское национальное самосознание, - отметил он. - В качестве родного языка и национальности остальные называли белорусский язык и белорусскую национальность". 

В конце 1937 года польским МВД был разработан секретный план выселения этнического белорусского населения Западной Беларуси и переселения сюда этнических поляков. "Согласно этому плану, для стабильного польского преимущества и изменения национального характера Западной Беларуси планировалась миграция 6 млн человек", - добавил Игорь Марзалюк.-0-
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