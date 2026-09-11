"Настоящий культурный мост между народами". Пархамович о "Сожскiм карагодзе"

"Мы с гордостью продолжаем эту традицию, с теплотой встречаем старых друзей и открываем двери новым талантам. Доказательство тому - тысяча артистов, которые подарят нам, зрителям, уникальную возможность через танец прикоснуться к культуре Беларуси, России, Пакистана, Азербайджана, Туркменистана, Китая, Индии и Шри-Ланки. Каждое движение, каждый костюм, каждая мелодия передадут неповторимый колорит и богатейшее танцевальное наследие стран-участниц", - подчеркнул председатель горисполкома.

Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Форум нацелен на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями события выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.-0-

Фото Марины Васильевой Фото Марины Васильевой