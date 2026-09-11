"Настоящий культурный мост между народами". Пархамович о "Сожскiм карагодзе"

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"Мы с гордостью продолжаем эту традицию, с теплотой встречаем старых друзей и открываем двери новым талантам. Доказательство тому - тысяча артистов, которые подарят нам, зрителям, уникальную возможность через танец прикоснуться к культуре Беларуси, России, Пакистана, Азербайджана, Туркменистана, Китая, Индии и Шри-Ланки. Каждое движение, каждый костюм, каждая мелодия передадут неповторимый колорит и богатейшее танцевальное наследие стран-участниц", - подчеркнул председатель горисполкома.Он поблагодарил каждого, кто трудился над созданием праздника - организаторов, педагогов, волонтеров и, конечно, самих участников. "Ваш талант и преданность делу вдохновляют всех нас. Желаю артистам неиссякаемого творческого огня и ярких побед, а гомельчанам и гостям города - море впечатлений и радости", - заключил Руслан Пархамович.
Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Форум нацелен на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями события выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.-0-
Фото Марины Васильевой