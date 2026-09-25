"Настоящая хозяйка". Как Елена Мариуцэ превратила проблемный комплекс в образцовый и получила подарок от Президента

Главная героиня - Елена Мариуцэ встречает нас спокойно и уверенно. Для нее этот комплекс - второй дом. Ее профессиональный путь начался в Белыничском районе, в СПК "Колхоз "Родина". Именно там, под крылом опытных наставников - легендарного руководителя Александра Лапотентова, который около 40 лет возглавлял хозяйство, и его жены Валентины, - она получила первые навыки и закалку. В 2011 году по семейным обстоятельствам Елена переехала в агрогородок Говяды и с тех пор не представляет своей жизни вне сельского хозяйства. Здесь она трудится уже около 15 лет, и именно ей удалось превратить некогда проблемное подразделение в образцовое. Главная героиня - Елена Мариуцэ встречает нас спокойно и уверенно. Для нее этот комплекс - второй дом. Ее профессиональный путь начался в Белыничском районе, в СПК "Колхоз "Родина". Именно там, под крылом опытных наставников - легендарного руководителя Александра Лапотентова, который около 40 лет возглавлял хозяйство, и его жены Валентины, - она получила первые навыки и закалку. В 2011 году по семейным обстоятельствам Елена переехала в агрогородок Говяды и с тех пор не представляет своей жизни вне сельского хозяйства. Здесь она трудится уже около 15 лет, и именно ей удалось превратить некогда проблемное подразделение в образцовое.





Елена признается, что визит главы государства стал для нее полной неожиданностью. "Нам сказали, что Президент будет в двух километрах от нас. Но мы не думали, что он заедет именно к нам. Предупредили всего за час. Мы были в шоке, - с улыбкой вспоминает она тот день. - Я даже не успела испугаться, просто не поняла сразу, что происходит".





Диалог с главой государства оказался неожиданным, но продуктивным. Страх перед высоким статусом гостя быстро сменился пониманием: перед ней стоит человек, который сам вышел из сельского хозяйства и хорошо знает специфику работы изнутри. "Когда начался разговор, я поняла, что это такой же человек, как и мы все, который понимает ситуацию, - говорит Елена. - Он знает, что нам нужна помощь. Поэтому, когда у меня спросили, чего не хватает, я сразу попросила новый кормораздатчик".

И вот обещание выполнено. Новый уникальный агрегат Koblik MV 140 уже на месте. "Это вертикальный прицепной кормораздатчик с функцией самозагрузки. Аналогов у него практически нет, - рассказывает инженер-механик завода "ЗАПАГРОМАШ" Сергей Круглик. - В отличие от громоздких самоходных машин, эту технику можно легко отцепить от трактора и использовать тягач для других работ, что экономит ресурсы хозяйства". И вот обещание выполнено. Новый уникальный агрегат Koblik MV 140 уже на месте. "Это вертикальный прицепной кормораздатчик с функцией самозагрузки. Аналогов у него практически нет, - рассказывает инженер-механик завода "ЗАПАГРОМАШ" Сергей Круглик. - В отличие от громоздких самоходных машин, эту технику можно легко отцепить от трактора и использовать тягач для других работ, что экономит ресурсы хозяйства".





"Самое главное отличие - она облегчает работу, - объясняет суть инновации механик Сергей. - Раньше нужно было два человека: один на погрузчике, другой на раздаче. Теперь задействован только один механизатор. Загрузка и раздача происходят автоматически. Это гораздо проще и для хозяйства, и для самих работников".

Работать на новой технике будет муж Елены - Виталий Колбанков. "Спасибо нашему Президенту за такой подарок для хозяйства и для нас. Мы тут ко всем - и к людям, и к коровам - относимся с душой, - отмечает Виталий. Он добавляет, что такая техника - знак внимания и доверия к их труду: "Приятно видеть, что наш труд ценят на самом высоком уровне. Теперь работать станет легче, а значит, и результат будет лучше". Работать на новой технике будет муж Елены - Виталий Колбанков. "Спасибо нашему Президенту за такой подарок для хозяйства и для нас. Мы тут ко всем - и к людям, и к коровам - относимся с душой, - отмечает Виталий. Он добавляет, что такая техника - знак внимания и доверия к их труду: "Приятно видеть, что наш труд ценят на самом высоком уровне. Теперь работать станет легче, а значит, и результат будет лучше".





Внедрение новой техники - лишь часть большой работы, которую проводит Елена вместе со своей командой. Когда она пришла на комплекс 15 лет назад, ситуация была иной: дисциплина хромала, а текучесть кадров была высокой. "Люди здесь работали по 12 часов и уходили. Я пыталась собрать их в команду, чтобы работали дружно, - вспоминает Елена. - Всего хватало: и пьянок, и прогулов. Но сейчас могу сказать честно: здесь адекватный и здоровый коллектив".





Сегодня поголовье комплекса составляет 2400 голов, из которых более 850 - дойное стадо. А на самом комплексе трудятся 27 человек. Это и ветеринары, осеменаторы, техники, программисты и другие. Все они работают как единый механизм. Елена уверена: без хорошего коллектива результата не добиться. "Если не руководить людьми, будет плохо. Люди сами понимают: чтобы было благосостояние их семей, нужно работать добросовестно. У нас принцип простой: "Будет у нас хорошо на работе, так же будет и дома", - считает она.

Этот принцип работает и в личной жизни Елены. Ее муж Виталий - ее правая рука не только дома, но и на работе. Они вместе уже 11 лет, в браке родилась дочь Виолетта, которой тоже 11 лет. Семья живет работой: старшая дочь Елены работает на этом же МТК ветсанитаром, зять также занят в хозяйстве. "С мужем мне очень легко работать. Если он на больничном или в отпуске, мне тяжело без него. Он меня понимает и поддерживает во всем", - признается Елена. А Виталий, в свою очередь, отмечает, что жена у него замечательная: "Она настоящий руководитель, но при этом остается женщиной, которая хранит уют в доме. С ней надежно и в работе, и в жизни". Этот принцип работает и в личной жизни Елены. Ее муж Виталий - ее правая рука не только дома, но и на работе. Они вместе уже 11 лет, в браке родилась дочь Виолетта, которой тоже 11 лет. Семья живет работой: старшая дочь Елены работает на этом же МТК ветсанитаром, зять также занят в хозяйстве. "С мужем мне очень легко работать. Если он на больничном или в отпуске, мне тяжело без него. Он меня понимает и поддерживает во всем", - признается Елена. А Виталий, в свою очередь, отмечает, что жена у него замечательная: "Она настоящий руководитель, но при этом остается женщиной, которая хранит уют в доме. С ней надежно и в работе, и в жизни".





Отношение к животным в "Говядах-Агро" особое. Елена запрещает кричать на коров, а о физическом воздействии не может быть и речи. "Корова - существо, которое все понимает. Если кто-то чужой пришел, если кормораздатчик заехал не вовремя, это сразу отражается на молоке, - поясняет она. - Все должно быть по технологии и распорядку. Дойное стадо кормят три раза в день строго по времени".

С появлением нового кормораздатчика планы на будущее стали еще амбициознее. Елена уверена, что равномерная раздача кормов и сокращение времени на процесс положительно скажутся на продуктивности. "С новым кормораздатчиком мы планируем прибавить в надоях, - говорит она. - Раньше корм мог раскидываться неравномерно, а теперь все будет четко. Наше хозяйство живет от молока: сколько надоили, столько и получили. Я всегда говорю своим людям: чем больше мы надоим, тем больше получим". С появлением нового кормораздатчика планы на будущее стали еще амбициознее. Елена уверена, что равномерная раздача кормов и сокращение времени на процесс положительно скажутся на продуктивности. "С новым кормораздатчиком мы планируем прибавить в надоях, - говорит она. - Раньше корм мог раскидываться неравномерно, а теперь все будет четко. Наше хозяйство живет от молока: сколько надоили, столько и получили. Я всегда говорю своим людям: чем больше мы надоим, тем больше получим".





Цель у команды простая, но важная - уровень жизни на селе не должен отличаться от городского. Чтобы люди могли покупать то, что им хочется, не оглядываясь на цены.





Несмотря на плотный рабочий график, у семьи есть и личное пространство. У Елены - два кота и любимые цветы, у Виталия - четыре лошади, свиньи, куры и собаки. Во дворе стоят трактор, электроскутер и квадроцикл. Техника - это страсть Виталия, которая помогает ему и в работе, и в отдыхе.





Президент пообещал вернуться в ноябре, чтобы проверить порядок. К его приезду уже начали подготовку: приводят в порядок территорию, укладывают асфальт, выполняют другие сельскохозяйственные работы. На подмогу присоединились и другие предприятия Могилевской области. Но главное здесь - это люди. Те самые, кто каждый день рука об руку делают общее дело лучше.

По словам специалиста по идеологической работе Натальи Захаровой, всего в хозяйстве ОАО "Говяды-Агро" пять МТК и одна ферма. Трудятся порядка 260 человек. Среднемесячная зарплата здесь составляет 2840 рублей. "Общее поголовье крупно-рогатого скота в хозяйстве ОАО "Говяды-Агро" составляет порядка 8200 голов, из них более 3250 - дойные коровы", - рассказывает Наталья. По словам специалиста по идеологической работе Натальи Захаровой, всего в хозяйстве ОАО "Говяды-Агро" пять МТК и одна ферма. Трудятся порядка 260 человек. Среднемесячная зарплата здесь составляет 2840 рублей. "Общее поголовье крупно-рогатого скота в хозяйстве ОАО "Говяды-Агро" составляет порядка 8200 голов, из них более 3250 - дойные коровы", - рассказывает Наталья.





Об Елене Мариуцэ все отзываются хорошо. Ее уважают на работе. "Настоящая хозяйка, - говорят ее сотрудники. - И дома все успевает, и на работе. И нас научила порядок поддерживать. Мы ее любим". Пока такие женщины, как Елена, стоят у руля, хозяйство будет жить, развиваться и давать результат.





Татьяна СЕЛЕДЦОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-