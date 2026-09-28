Насколько активно пожилые люди в Беларуси пользуются интернетом и вступают в брак, рассказали в Белстате

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насколько активно пожилые люди в Беларуси пользуются интернетом и вступают в брак, рассказали БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.



Доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, имеющих доступ к сети Интернет, в 2025 году составила 75,2% от общей численности населения в этом возрасте, из них выходили в сеть ежедневно - 79,6%.



При этом чаще всего интернетом пожилые люди пользовались для звонков или отправки и получения сообщений по электронной почте (90,8%). Для общения в социальных сетях (на форумах, в чатах, блогах) - 72,4%, для просмотра фильмов, прослушивания музыки, компьютерных игр, скачивания - 70,5%, для поиска информации, связанной со здоровьем или услугами в области здравоохранения - 68,6%, для чтения, скачивания газет, журналов, литературы - 66,3%, для поиска информации о товарах и услугах - 63,6%.



В ежегодном статистическом обзоре ко Дню пожилых людей, который отмечается в Беларуси 1 октября, Национальный статистический комитет также сообщил, что на 1 января 2026 года в стране проживало 1,68 млн пожилых граждан в возрасте 65 лет и старше. Доля женщин среди населения в этом возрасте составила 66%, мужчин - 34%. Большая часть пожилого населения проживает в городской местности (73,4%).



Мужчины в возрасте 65 лет и старше чаще вступают в брак, чем женщины в этом же возрасте. Так, в 2025 году в брак вступили 1079 пожилых мужчин и 713 женщин. Только в 547 случаях оба вступивших в брак были в возрасте 65 лет и старше.



Доля занятых лиц в возрасте 65-74 лет в 2025 году составила 2,4% в общей численности занятого населения. При этом доля пожилых от общей численности занятых лиц в возрасте 65-74 лет в творчестве, спорте, развлечении и отдыхе составила 6,7%, в деятельности в сфере административных и вспомогательных услуг - 5,4%, в образовании - 4,9%, в здравоохранении и социальных услугах - 4,4%.



Доля пожилых людей в возрасте 65-74 лет в общем количестве участников волонтерского движения в 2025 году составляла 19,7%. Наиболее популярными направлениями волонтерского движения оказалось оказание помощи животным (67,4%), социальная работа (11,3%) и участие в работе общественных, религиозных и других организаций (6,9%).



Доля людей в возрасте 65 лет и старше, которые занимаются физическими упражнениями или спортом в свободное время, на начало 2026 года составила 32,1% от общей численности населения в этом возрасте. Из них 94,1% занимались самостоятельно, а 71,9% занимались четыре и более раза в неделю.-0-